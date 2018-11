Tumori | più ascolto e dialogo | ' mappa' bisogni pazienti oncologici

Tumori : più ascolto e dialogo - la “mappa” dei bisogni dei pazienti oncologici : Chiedono soprattutto di essere ascoltati e di poter contare su un supporto psicologico, anche da remoto. Desidererebbero utilizzare il web per instaurare un dialogo più diretto continuo e aperto con l’oncologo. Vorrebbero delle chat dove potersi confrontare e condividere le esperienze. Si aspettano che le risorse digitali vengano utilizzate per semplificare gli spostamenti e la prenotazione di visite ed esami. Sono alcuni delle indicazioni ...

Tumori : aspirina e omega 3 proteggono da uno dei tipi di cancro più diffusi e aggressivi : Assumendo aspirina e omega 3 tutti i giorni è possibile difendersi dal cancro del colon, soprattutto in quei soggetti che sono ad alto rischio per questo tumore. A questa conclusione è giunto uno studio clinico britannico chiamato seAFOod, pubblicato sulla rivista The Lancet e condotto tra le università di Leeds, Nottingham, Bradford, Newcastle. Lo studio ha coinvolto oltre 700 persone ad alto rischio di cancro del colon, seguiti in diversi ...

Tumori - Oncologi Aiom : Fondo farmaci innovativi non basta più : Roma, 16 nov., askanews, - In Italia le morti per cancro diminuiscono in misura maggiore rispetto al resto d'Europa. Il nostro Paese si trova al primo posto in questa classifica: in 15 anni, 2001-2016,...

Mammografia in 3D più efficace : rileva il 34% di Tumori in pèiù rispetto al sistema tradizionale : Se pensate che i sistemi tradizionali siano più efficaci di quelli moderni, in questo caso sbagliate. Stiamo parlando della Mammografia, l’esame diagnostico in grado di salvare molte vite con l’individuazione precoce dei tumori al seno. Da tempo si sente parlare della versione 3D, indolore rispetto a quella tradizionale che fa da sempre storcere la bocca alle donne che annualmente ci si sottopongono per la prevenzione tumorale. Si è ...

Ecco perché “le dimensioni contano” : le persone alte sono più esposte ai Tumori - il rischio aumenta del 10% ogni 10 cm di altezza : Nonostante fosse già noto che le persone alte incorrono in un rischio più elevato di essere colpite da un tumore, sconosciuti erano i motivi: una ricerca statunitense ha scoperto che ciò accade perché possiedono un maggior numero di cellule in grado di essere colpite dalla malattia. Secondo uno studio pubblicato su Proceedings of Royal Society B condotto su popolazioni di 3 continenti, il rischio aumenta del 10% ogni dieci centimetri di altezza: ...

Tumori : “più forti del cancro” - i ricercatori smontano le fake news : In programma domani, 22 ottobre “Esmo per l’Italia – Più forti del cancro“, in diretta streaming dal Congresso dell’European Society for Medical Oncology, in corso a Monaco di Baviera, su www.piufortidelcancro.it. “Questo evento nasce nel 2014 per valorizzare il lavoro dei ricercatori italiani, più noto all’estero che nel nostro Paese, che già allora era in preda ad amori incondizionati per le fake news ...

Cancro - Melania Rizzoli : "Al Sud Italia ci sono meno Tumori - ma al Nord si guarisce di più" : Nel nostro Paese ogni benedetto giorno oltre 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore, e quest' anno, da gennaio a settembre, sono stati registrati 4.300 casi in più rispetto al 2017, per un totale di 373.300 neo-diagnosticati in Italia nel 2018. Questi sono i dati presentati la scorsa se

Tumori nella Milano di inizio ‘800 : il più frequente all’utero : Anche nei secoli scorsi si moriva per tumore. A dimostrarlo uno studio pubblicato sulla rivista Lancet Oncology, dal titolo “Parish mortality registers in paleo-oncology” che per la prima volta riporta dati sulla mortalità per tumore contenuti nei registri delle parrocchie milanesi di inizio Ottocento. Le analisi delle cause di morte riportate nei registri di mortalità di tutte le parrocchie di Milano nel periodo 1816-1822 e riferite a 29.865 ...

Tumori - boom di nuovi casi in tutt’Italia ma al Nord si sopravvive di più : ecco perché al Sud è una battaglia più difficile : Il tumore più frequente in Italia è diventato quello della mammella: nel 2018 sono stimati 52.800 nuovi casi (erano 51.000 nel 2017). Seguono il cancro del colon-retto (51.300, erano 53.000 nel 2017), che lo scorso anno era il più diagnosticato e del polmone (41.500, erano 41.800 nel 2017). Complessivamente, quest’anno nel nostro Paese sono stimati 373.300 nuovi casi di tumore (194.800 uomini e 178.500 donne), con un aumento, in termini ...

Tumori - aumenti in Italia nel 2018 / Quasi 400mila nuovi casi : al sud si fuma di più : Purtroppo aumentano i Tumori in Italia: nel 2018 si parla di Quasi 400mila casi oltre 4mila più di quelli dell'anno precedente. I numeri invitano a riflettere sulla prevenzione.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 21:47:00 GMT)

Tumori - aumenti in Italia nel 2018 / Quasi 400mila casi - oltre 4mila in più del 2017 : Purtroppo aumentano i Tumori in Italia: nel 2018 si parla di Quasi 400mila casi oltre 4mila più di quelli dell'anno precedente. I numeri invitano a riflettere sulla prevenzione.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 17:50:00 GMT)

Italia spaccata anche sui Tumori - chi sta al Nord vive di più : I divari tra Nord e Sud non riguardano solo l'economia. Ma anche la salute. L'Italia dell'oncologia, sulla base delle percentuali di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, è divisa in due: nelle Regioni del Centro-Nord - in particolare in Emilia-...