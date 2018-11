Trump pronto all' uso di «forza letale» contro la carovana di migranti dal Messico

Putin - pronto a incontrare Trump al G20 : ANSA, - ROMA, 11 NOV - Il presidente russo Vladimir Putin si è detto disponibile ad un incontro bilaterale con il leader Usa Donald Trump a margine del summit del G20 in Argentina di fine mese ...

Putin - pronto a incontrare Trump a margine del G20 :

SPY FINANZA/ Dopo la vittoria Trump è pronto a fermare la Fed - IlSussidiario.net : Le elezioni di mid-term si sono rivelate di fatto una vittoria per Trump , che ora può dedicarsi a fermare l'aumento dei tassi del Fed

Donald Trump contro lo ius soli : "È ridicolo - pronto a firmare un ordine esecutivo per bloccarlo" : "Siamo l'unico Paese al mondo dove una persona viene, ha un figlio e questo bambino diventa cittadino degli Stati Uniti per 85 anni con tutti i benefici". Donald Trump attacca lo ius soli, garantito dal 14° emendamento alla Costituzione americana, che sancisce che è cittadino americano chiunque nasca nel Paese, e che è stato l'architrave della costruzione nazionale degli Stati Uniti come terra di immigrati."È ridicolo e ...