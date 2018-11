Trini di Una Vita ospite a Pomeriggio 5

Una vita : ANITA DEL REY (Trini) sarà a Pomeriggio 5 - ecco quando! : Continuano le grandi ospitate degli attori delle soap spagnole nei programmi Mediaset e dunque vi segnaliamo la prossima partecipazione di un’interprete molto amata della telenovela Una vita nella trasmissione condotta da Barbara D’Urso (dopo quella di poco tempo fa di Sara Miquel / Cayetana). Una vita: ANITA DEL REY da Barbara D’Urso il 23 novembre Nello specifico, vi anticipiamo che venerdì 23 novembre l’attrice ANITA ...

Milan - finalmente una buona notizia : STrinic torna in gruppo : Il Milan riceve una buona notizia dall’infermeria, il terzino sinistro Strinic può tornare ad allenarsi in gruppo dopo i problemi cardiaci Ivan Strinic è pronto a tornare in campo. Il calciatore del Milan è stato fermato ad inizio stagione a causa di un’ipertrofia del muscolo cardiaco che lo ha costretto ad un lungo stop. Adesso però, dopo alcuni controlli medici andati a buon fine, il calciatore si appresta a tornare a ...

Anticipazioni Una Vita : Ramon e Trini potrebbero essere arrestati per colpa di Elvira : Nuovo spazio dedicato alle notizie di Una Vita [VIDEO], la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda da lunedì a sabato su Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate di dicembre si soffermano su Elvira Valverde, interpretata da Laura Rozalen. La donna, ripudiata da Burak Demir, trovera' rifugio da Ramon e Trini Palacios dopo essere tornata ad Acacias 38. Nel frattempo il colonnello Valverde verra' a conoscenza del ritorno della figlia e ...

Una vita : Tv Soap intervista ANITA DEL REY (Trini) : Come già sapete se ci leggete spesso, sta per arrivare in Italia ANITA Del Rey, una delle attrici storiche della telenovela Una vita. L’interprete di Trini, infatti, sarà a Napoli il 24 novembre in quanto giurata del concorso Miss Continental Europe 2018. Ne abbiamo approfittato per intervistarla. Benvenuta su Tv Soap, ANITA. Cosa ti ha dato Trini in questi quattro anni? Trini mi ha dato la vita e me l’ha arricchita davvero, come ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Trini è incinta! : Trini aspetta un bambino da suo marito Ramon. Il Palacios, inizialmente sconcertato, ne sarà profondamente felice!

Una vita : ANITA DEL REY (Trini) in ITALIA a novembre - ecco dove… : Direttamente dalla Spagna, presto in ITALIA arriverà ANITA Del Rey, una delle storiche protagoniste della telenovela Una vita nel ruolo di Trini. La Del Rey farà parte del cast della finalissima di Miss Europe Continental 2018, del patron Alberto Cerqua, che si terrà a Napoli il 24 novembre 2018 nella splendida cornice del Teatro Mediterraneo alla Mostra D’Oltremare. ANITA del Rey, attrice, ballerina, cantante, era anche nel cast di Paso ...

Una Vita - Anticipazioni Spagnole : Trini è incinta! : Dalla Spagna arrivano interessanti Anticipazioni con al centro una delle protagoniste più amate della soap, ovvero Trini. La moglie di Don Ramon scopre di essere incinta. Dopo lo shock iniziale, lo confessa al marito che reagisce in modo deludente. Secondo le Anticipazioni Spagnole della soap Una Vita, uno dei personaggi principali si trova a vivere uno dei momenti più belli della sua Vita. Stiamo parlando di Trini, una delle donne più amate di ...

