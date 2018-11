Tocca a Huawei P10 Lite no brand riceve GPU Turbo il 23 novembre | effetti della patch

L’ora delle buone notizie per Huawei P8 Lite 2017 TIM : segnalata la B363 - Tocca a GPU Turbo : Ci sono finalmente indicazioni incoraggianti per gli utenti che in due anni scarsi di vendite hanno deciso di puntare su un Huawei P8 Lite 2017 marchiato TIM. Dopo una lunghissima telenovela, che come avrete percepito dal nostro articolo dell'altro giorno si trascina ormai da diverse settimane, il target in questione si appresta ormai a ricevere un nuovo aggiornamento software. Secondo le informazioni emerse fino a questo momento, infatti, ...

SToccata Huawei ad Apple e Samsung per l'obsolescenza programmata : mai come i rivali : Niente male la Stoccata di Huawei ad Apple e Samsung sui social. Il produttore cinese non ha mancato di sfruttare a suo favore un fatto di 'cronaca' recente come la multa inflitta ai due rivali in Italia dall'Antitrust per l'accuso di obsolescenza programmata dei device. Il tutto chiarendo naturalmente le differenze tra il suo modo di ...

