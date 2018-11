Titoli Stato | spread Btp Bund apre in calo a 303 punti

Titoli di Stato Italia : prezzi in miglioramento? : ... anche se solo da un punto di vista tattico e negoziale, perché un'eventuale sanzione emessa dall'UE sarebbe dolorosa sia per le casse Italiane che per l'economia. Alcuni operatori del mercato ...

Spread alto - il contraccolpo sarà su Titoli di Stato e banche : Lo Spread continua ad essere il termine più temuto delle ultime settimane, se non mesi. Colpa degli intrecci tra politica ed economia, che hanno reso molto nervosi i rapporti tra Italia e Ue, che proprio oggi ha deciso di bocciare la nostra manovra economica. Le conseguenze dello SpreadLo Spread - ovvero la differenza tra il rendimento dei titoli di Stato Italiano (Btp a 10 anni) e i titoli di Stato tedeschi (bund a 10 anni) - è praticamente ...

Manovra - Giorgetti : “Spread a 326? Bisognerebbe vietare le vendite allo scoperto dei Titoli di Stato” : “Bisognerebbe iniziare a vietare le vendite allo scoperto anche in Italia” dei titoli di Stato. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine di un’iniziativa al ‘Corriere dello Sport’, commentando lo spread salito a 326. L'articolo Manovra, Giorgetti: “Spread a 326? Bisognerebbe vietare le vendite allo scoperto dei titoli di Stato” proviene da Il Fatto ...

Spread - Abi : “A ottobre tassi su prestiti e nuovi mutui in lieve aumento causa salita del rendimento dei Titoli di Stato” : A ottobre i tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento sono saliti “risentendo dell’aumento dello Spread nei rendimenti dei titoli sovrani”. Lo scrive l’Abi nel suo bollettino mensile. Il tasso medio sui nuovi mutui, scrive l’Associazione bancaria, è risultato pari a 1,87% contro l’1,8% di settembre 2018, comunque in forte calo dal 5,72% di fine 2007. Quello sulle nuove operazioni di finanziamento alle ...

Brexit - le piattaforme per lo scambio dei Titoli di Stato tornano in Italia : Continueremo a supportare lo sviluppo di Milano e quindi dell'Italia', ha affermato Massimo Garavaglia, sottosegretario all'Economia, conversando con i cronisti a Palazzo Madama. Noi non siamo un ...

Titoli di Stato : lo spread si impenna e il Btp Italia non sfonda : Ma la cronaca degli ultimi giorni ci racconta qualcosa di molto diverso: nella prima giornata di emissione il Btp Italia ha raccolto sottoscrizioni per 481 milioni di euro, una cifra che rappresenta ...

Titoli di Stato - fuga degli investitori esteri : Un abbandono che ha subito una lieve frenata a settembre, ma che le prospettive incerte di crescita, la strisciante ipotesi dell'Italexit e l'ormai certa bocciatura della manovra non aiutano -

Renault-Nissan - il presidente Ghosn arrestato. La società : verrà licenziato. Titoli a picco : Il presidente della Nissan-Renault-Mistubishi Motor, Carlos Ghosn, è stato trattenuto in stato di arresto con l'accusa di aver violato regolamenti finanziari relativi al suo compenso. Lo...

Gli stranieri hanno venduto 1 - 5 miliardi di Titoli di Stato italiani a settembre : MILANO - Continua, ma senza i numeri drastici visti nei mesi precedenti, la fuga di investitori stranieri dal debito italiano: nel corso del mese di settembre, gli investitori esteri hanno fatto ...

La fuga dall'Italia degli investitori esteri : da aprile 65 - 3 miliardi di Titoli di stato in meno : Gli investitori esteri hanno sempre meno interesse a detenere titoli di stato italiani. La fotografia che ci restituisce Bankitalia è quella di una vera e propria fuga degli investitori non residenti dell'Italia, iniziata subito dopo le elezioni che hanno portato alla formazione del governo Lega M5s.Secondo i dati comunicati nel supplemento dedicato al fabbisogno e al debito pubblico che contiene i dati aggiornati allo scorso mese di ...

La 'spirale diabolica' che collega le banche ai Titoli di Stato : Roma, 13 nov., askanews, - Dalla 'spirale diabolica' che si crea tra banche e titoli di Stato si esce se piuttosto che tenersi al riparo dalle crisi contando sui salvataggi pubblici, gli istituti di ...

Tensione sui Titoli di Stato - spread oltre quota 310 : Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si allarga e sale sopra i 310 punti, dopo aver aperto stabile sui 306. Il tasso del rendimento si attesta al 3,499%. Sul mercato dei bond pesano sempre le ...

Bankitalia : la ricchezza degli italiani è di 10mila miliardi - meno Titoli di Stato in portafoglio : Una ricchezza immobilizzata soprattutto nel mattone di casa (4,6 volte il reddito disponibile), in depositi bancari e postali (il 31% della ricchezza finanziaria) e sempre meno in titoli (caduti al 7% del portafoglio dal 30% dei primi anni '90)...

Bankitalia : la ricchezza degli italiani è di 10mila miliardi - meno Titoli di Stato in portafoglio : Lo studio, curato da Diego Caprara, Riccardo De Bonis e Luigi Infante del Servizio Analisi statistiche, Dipartimento di Economia e statistica, analizza l'evoluzione della ricchezza delle famiglie ...