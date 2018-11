Tim | tensioni tra Lega e M5s su rete unica | voto in Senato lunedì

Melania e Ivanka Trump - rapporti complicati. Il Nyt Times racconta le loro tensioni alla Casa Bianca : Una relazione "complicata" che ha generato anche qualche tensione. Così il New York Times descrive i rapporti all'interno della Casa Bianca tra Melania e Ivanka Trump, la first lady che risiede nella East Wing, dove ci sono gli appartamenti del presidente, e la first daughter che lavora nella West Wing, dove si trovano gli uffici.Che i rapporti tra le due non siano mai stati tra i più calorosi è cosa nota. Ma il Times ...