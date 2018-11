TG RDN del 23 11 18

TG RDN del 21/11/18 : RUSPE SULLE VILLE DEI CASAMONICA, RAGGI: INIZIANO ABBATTIMENTI Sono iniziate questa mattina le operazioni di abbattimento dei primi villini abusivi di via del Quadraro, a Roma, appartenuti ad alcuni membri della famiglia Casamonica. Dopo le operazioni di sgombero, le ruspe della Polizia locale si sono messe in azione per abbattere i manufatti. Ingiurie all’indirizzo di Polizia, vigili e giornalisti sono arrivati da parte di alcuni uomini e ...

TG RDN del 20/11/18 : MAXI BLITZ CONTRO CASAMONICA AL QUADRARO: SGOMBERATE 8 VILLE Sono otto le ville abusive sgomberate e confiscate questa mattina all’alba al clan dei Casamonica nel ‘Borghetto’ del Quadraro, a Roma. Un blitz che ha visto in azione circa 600 agenti della Polizia locale e la presenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi e del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Le operazioni di abbattimento degli alloggi proseguiranno h ...

TG RDN del 19/11/18 : RIFIUTI, VERSO CHIUSURA BILANCIO AMA IN NEGATIVO Il Campidoglio non intende arretrare: il bilancio di Ama va chiuso in negativo. E’ quanto emerso nel corso dell’incontro che i sindacati hanno avuto stamani con il vice sindaco di Roma, Luca Bergamo, e il delegato al Personale, Antonio De Santis. Per Roma Capitale i 18 milioni di euro che Ama ha iscritto a bilancio come crediti sarebbero in realta’ debiti per la stessa ...

TG RDN del 16/11/18 : MIGLIAIA STUDENTI IN CORTEO A ROMA, SALVINI: UN GIORNO VACANZA Migliaia di studenti hanno manifestato a Roma contro il governo, sfilando da piazzale Ostiense al Miur. Bersagli della protesta, il titolare dell’Istruzione Marco Bussetti, l’esecutivo e i due suoi uomini piu’ rappresentativi: i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, con un occhio di riguardo per quest’ultimo. Slogan e striscioni sono quasi tutti per lui, ...

TG RDN del 15/11/18 : RAGGI: SU BILANCIO AMA VOGLIO UNA SOLUZIONE IMMEDIATA La sindaca di Roma prova a risolvere l’emergenza conti di Ama, dopo otto mesi di braccio di ferro tra l’azienda e il Campidoglio. In mattinata Virginia Raggi ha convocato gli uffici a palazzo Senatorio per avere “una soluzione immediata”. Ieri sera, intanto, il collegio sindacale ha revocato il parere positivo al bilancio 2017 approvato ad aprile dal cda ...

TG RDN del 14/11/18 : NUOVO REGOLAMENTO POLIZIA URBANA, ARRIVA DASPO IN 14 ZONE A Roma arriva il daspo urbano. E’ una delle novita’ contenute nel nuovo regolamento di polizia urbana presentato oggi dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme al comandante della Polizia Locale, Antonio Di Maggio. Questa misura di legge, con la quale i sindaci potranno sanzionare un soggetto e vietargli l’accesso per 48 ore in determinate aree della citta’, ...

TG RDN del 13/11/18 : MIGRANTI, A ROMA SGOMBERATO PRESIDIO BAOBAB IN PIAZZALE MASLAX Le forze dell’ordine hanno sgomberato questa mattina il presidio di Baobab Experience a piazzale Maslax, nei pressi della Stazione Tiburtina. Alcuni bus della Polizia hanno accompagnato 140 migranti assistiti dagli attivisti di Baobab all’Ufficio Immigrazione di via Patini, vista la mancanza di una soluzione alternativa. Il Campidoglio in una nota ha fatto sapere che la ...

TG RDN del 12/11/18 : REFERENDUM ATAC SENZA QUORUM, PROMOTORI: FAREMO RICORSO AL TAR Non ha raggiunto il quorum il referendum per la liberalizzazione del trasporto pubblico locale, oggi in mano all’Atac. A Roma ieri hanno votato 386.785 persone, pari al 16,38% degli aventi diritto. Il quorum era fissato al 33,3%. Il portavoce del comitato Mobilitiamo Roma, il radicale Riccardo Magi, ha fatto sapere di voler ricorrere al Tar del Lazio, perche’ a suo avviso ...

TG RDN dell’8 novembre 2018 : VENTI ARRESTI AL TUFELLO, SGOMINATA BANDA SPACCIATORI La Polizia di Roma ha arrestato venti persone appartenenti a un’organizzazione dedita allo spaccio di droga che operava nel quartiere Tufello, a nord est della Capitale. A capo del sodalizio due romani, Christian Primavera e Fabio Guida. Il gruppo criminale, organizzato militarmente, aveva occupato interi spazi del quartiere, rendendolo ostaggio di pusher e clienti. Inoltre ...

TG RDN del 06/11/18 : NUOVE OSSA RINVENUTE IN SEDE NUNZIATURA APOSTOLICA A VIA PO Nuove ossa sono state trovate nella sede della Nunziatura Apostolica in via Po, a Roma. Si tratta di una parte di cranio e di una mandibola. Il rinvenimento e’ stato il frutto di un nuovo sopralluogo da parte degli investigatori disposto dagli inquirenti dopo l’accertamento che ai resti scoperti la scorsa settimana mancavano gli arti inferiori. Intanto ci vorranno otto, ...

TG RDN del 05/11/18 : MALTEMPO, ZINGARETTI A LATINA: GOVERNO AGISCA SUBITO Sopralluogo in provincia di Latina per il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che in attesa dell’arrivo del decreto legge dal Governo, ha incontrato il prefetto di Latina e i rappresentanti della Protezione civile per fare il punto sull’emergenza maltempo. “La nostra richiesta al Governo e’ quella di sospendere i pagamenti fiscali per chi e’ stato ...

TG RDN del 02/11/18 : 2 NOVEMBRE, MESSA PAPA FRANCESCO A CIMITERO LAURENTINO DI ROMA Papa Francesco ha celebrato oggi pomeriggio al Cimitero Laurentino di Roma la messa per la Commemorazione dei defunti, alla presenza di fedeli e autorita’ tra cui la sindaca Virginia Raggi. Proprio il Campidoglio, in occasione del 2 novembre, ha dato il via libera per la riapertura di tutti gli undici cimiteri della Capitale che erano stati chiusi dopo l’ondata record di ...

TG RDN del 31/10/18 : CASO ORLANDI, E’ MISTERO SULLE OSSA RITROVATE NELLA NUNZIATURA E’ mistero sui frammenti di ossa umane ritrovate sotto una delle stanze del piano interrato della Nunziatura del Vaticano, in Via Po. Continuano i sopralluoghi della Polizia scientifica mentre all’interno della Nunziatura vanno avanti regolarmente i lavori di ristrutturazione, proprio quelli che hanno portato al ritrovamento. Dopo l’indiscrezione sulla ...

TG RDN del 30/10/18 : OLTRE 500 INTERVENTI DOPO ONDATA MALTEMPO A ROMA Dopo l’ondata di maltempo che si e’ abbattuta a Roma fino alle prime ore di questa mattina, e’ iniziata la conta dei danni. Le raffiche di vento di oltre 100 km/h hanno provocato non soltanto la caduta di alberi e rami, ma anche quella di detriti, pezzi di legno, tegole e ponteggi. Sono oltre cinquecento gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione civile in ...