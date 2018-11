Testo e video Non pensarci di Federico Baroni per Sanremo Giovani | una riflessione ad

Renza Castelli Cielo Inglese Testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Cielo Inglese è il titolo del brano inedito di Renza Castelli, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria Over di Fedez. La cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Renza Castelli Cielo Inglese è il brano inedito a X Factor 2018 Dopo aver portato l’eleganza sul palco di X Factor 12, anche per Renza Castelli è giunto il momento di ...

Naomi Like The Rain Testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Like The Rain è il titolo del brano inedito di Naomi, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria Over di Fedez. La cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Naomi Like The Rain è il brano inedito a X Factor 2018 Puntata dopo puntata Naomi ha dimostrato di avere una potenza ed estensione vocale davvero inconfondibili. Anche con ...

Luna Melis Los Angeles Testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Los Angeles è il titolo del brano inedito di Luna Melis, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria Under Donne di Manuel Agnelli. La cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Luna Melis Los Angeles testo, audio e video inedito X Factor 2018 Nonostante la sua statura minuta, Luna Melis è una vera e propria “mangiatrice di palco”: ...

Sherol Dos Santos Non ti avevo ma ti ho perso Testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Non ti avevo ma ti ho perso è il titolo del brano inedito di Sherol Dos Santos, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria Under Donne di Manuel Agnelli. La cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Sherol Dos Santos Non ti avevo ma ti ho perso è il brano inedito a X Factor 2018 Il brano inedito che rappresenterà Sherol Dos Santos ...

Anastasio La Fine del Mondo Testo - audio e video inedito X Factor 2018 : La Fine del Mondo è il titolo del brano inedito di Anastasio, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria under Uomini di Mara Maionchi. Il cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Anastasio La Fine del Mondo è il brano inedito a X Factor 2018 Durante le Audizioni Anastasio ha portato un inedito in italiano che ha fatto emozionare tutti. Dal ...

Leo Gassmann Piume Testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Piume è il titolo del brano inedito di Leo Gassmann, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria under Uomini di Mara Maionchi. Il cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Leo Gassmann Piume è il brano inedito a X Factor 2018 Alle Audizioni Leo Gassmann si era presentato con un suo inedito dal titolo Freedom e dimostrando di avere ottime ...

Martina Attili Cherofobia Testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Cherofobia è il titolo del brano inedito di Martina Attili, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria Under Donne di Manuel Agnelli. La cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Martina Attili Cherofobia è il brano inedito a X Factor 2018 L’inedito del talento Under Donne Martina Attili è lo stesso che la giovanissima cantante ha ...

BowLand Don’t Stop Me Testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Don’t Stop Me è il titolo del brano inedito dei BowLand, talenti in gara ad X Factor 2018 per la categoria Gruppi di Lodo Guenzi. La band ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 BowLand Don’t Stop Me è il brano inedito a X Factor 2018 Unica band rimasta nella categoria Gruppi di Lodo Guenzi, i BowLand hanno deciso di portare come inedito un ...

Video e Testo di Femme di Francesca Michielin - con Calcutta nell’era #metoo un inno femminista elettrodance : Femme di Francesca Michielin mostra la cantautrice di Bassano del Grappa in una veste completamente inedita: lontana dalle ballate che l'hanno resa famosa, il nuovo singolo in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 16 novembre è un inno femminista in stile elettrodance che coerentemente fa da preludio al nuovo Tour sopra la techno, spettacolo elettronico interamente suonato e cantato dal vivo dall'artista ...

Carl Brave e Max Gazzè cantano Posso in anteprima a X Factor 12 : video e Testo del nuovo singolo : Uscirà domani 16 novembre il nuovo singolo di Carl Brave e Max Gazzè intitolato “Posso”, e sarà in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme streaming o in download digitale. Due mondi diversi che si incontrano per dare vita a una collaborazione di cui Carl Brave si dice fiero perché Gazzè è e ha fatto la storia della musica italiana. Il singolo “Posso” di Carl Brave e Max Gazzé anticiperà il nuovo lavoro “Notti Brave ...

Video e Testo de La Verità di Vasco Rossi - in anteprima il nuovo singolo esistenzialista sulla ricerca del vero : Nell'attesa dell'anteprima del Video che sarà trasmessa sui tg nazionali il 15 novembre, ecco il testo de La Verità di Vasco Rossi, in anteprima rispetto al rilascio del brano che sarà disponibile in streaming su tutte le piattaforme e negli store digitali per il download dalla mezzanotte di venerdì 16 novembre (dal 23 novembre disponibile anche il vinile 45 giri, stampato in sole 5.000 copie, su Amazon Rockdream e in alcuni negozi). La ...

Fedez nello spot del Samsung Galaxy A7 | A9 con Prima di Ogni Cosa dopo l’addio all’iPhone (Testo e video) : Fedez nello spot del Samsung Galaxy A7 | A9: è il rapper italiano il protagonista della pubblicità dedicata al nuovo device Samsung, disponibile per l'acquisto. Fedez non è solo il volto dello spot ma firma anche la colonna sonora. La musica che accompagna il video è infatti Prima di Ogni Cosa, il suo nuovo singolo dedicato a Leone, il figlio avuto dalla fashion blogger ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Il brano è stato presentato ...

Andrea Bocelli e Dua Lipa in If Only : Testo e video del nuovo singolo con la versione italiana Qualcosa più dell’oro : Andrea Bocelli e Dua Lipa in If Only: il duetto è il nuovo singolo estratto dall'album Sì del tenore italiano ed è disponibile anche in radio da oggi, venerdì 9 novembre. Andrea Bocelli torna in radio con If Only, il duetto straordinario con Dua Lipa, neo vincitrice degli MTV Europe Music Awards 2018 come Miglior Artista Pop dell’anno. In occasione del duetto con Bocelli, per la prima volta, Dua Lipa ha cantato in italiano cimentandosi con la ...

Video e Testo di Sale - amore e vento dei Tiromancino - nuovo singolo in stile Narcos nato da un sogno : Sale, amore e vento dei Tiromancino è il nuovo singolo tratto dall'album Fino a qui, la raccolta di duetti con cui la band ha celebrato una carriera ultraventennale riproponendo in modo alternativo i grandi successi del suo repertorio. Tra i brani inediti presenti nella tracklist della raccolta, oltre a Noi casomai, c'è il nuovo estratto entrato in rotazione radiofonica venerdì 9 novembre. Un singolo dalle atmosfere latineggianti, in cui ...