“Terre dei Fuochi” | le lusinghe della propaganda ripartendo da zero

(Di venerdì 23 novembre 2018) A pochi giorni dopo il vertice di Caserta sulla Terra dei Fuochi, sedimentate enfasi propagandistiche e conflittuali contrapposizioni, una meditata riflessione, seppur sintetica, sembra necessaria.Iniziammo con "Terra dei Fuochi". Solo dopo diversi anni si è compreso, non senza difficoltà, che è più corretto parlare di "Terre dei Fuochi", come hanno confermato le cronache giudiziarie anche recenti. Non più e solo uno specifico territorio, parteCampania, ormai etichettato come tale.Ciò non significa affatto mitigazione del danno e minimizzazione degli effetti, oppure cancellare o negare scempi ambientali e sofferenze; disagi; danni economici; azioni delittuose, organizzate e non; irresponsabili e incontrollati sversamenti di sostanze tossiche, scorie e rifiuti di ogni genere, cui spesso è seguito il loro ...