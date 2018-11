Tennis | Francia e Croazia a caccia dell' ultima Coppa Davis

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : Francia-Croazia 0-1 - Borna Coric domina in tre set contro Jeremy Chardy : Il primo punto della Finale di Coppa Davis 2018 è della Croazia. Sulla terra rossa di Lille va in scena una prestazione scintillante di Borna Coric, che supera in tre set Jeremy Chardy con il punteggio di 6-2 7-5 6-4 in due ore e sedici minuti di gioco e regala il vantaggio alla sua Nazionale. Il numero dodici del mondo è sempre stato in controllo della partita, mentre il transalpino, nonostante il supporto dei tanti tifosi, non è mai sembrato ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : Francia-Croazia - sfida già nella storia. Super equilibrio e doppio che può essere decisivo : Francia-Croazia è già una Finale storica per la Coppa Davis, visto che sarà l’ultima con il vecchio format. Si giocherà a Lille in un impianto da 27mila spettatori (è lo stadio della squadra di calcio) in una cornice davvero spettacolare, la stessa che ha visto i transalpini trionfare contro il Belgio nell’ultimo atto della competizione. La Francia si presenta, dunque, da campione in carica e va caccia dell’undicesimo titolo ...

Francia-Croazia - Finale Coppa Davis Tennis 2018 : le date e il calendario. Programma - orari e tv : Nel weekend, gli ultimi tre giorni della Coppa Davis 2018, e più in generale di un’era della storia dell’Insalatiera, vedranno Francia e Croazia darsi battaglia sul cemento dello Stade Pierre Mauroy di Lilla. I francesi devono fare a meno di Richard Gasquet per infortunio, ma ritrovano Jo-Wilfried Tsonga dopo la sua lunghissima assenza dai campi. Il dilemma di Yannick Noah sarà ancora una volta legato a chi schierare in singolare, ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : i convocati di Francia e Croazia per la sfida di Lilla : Sono state diramate le convocazioni per la Finale di Coppa Davis 2018, che si disputerà nei tre giorni che vanno dal 23 al 25 novembre. L’ultimo incontro con in palio l’Insalatiera così come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi vedrà di fronte Francia e Croazia con le seguenti formazioni: Francia – Capitano: Yannick Noah Lucas Pouille Jeremy Chardy Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut Jo-Wilfried Tsonga Croazia – ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : la Francia sceglie di affrontare la Croazia sulla terra rossa : La notizia è stata lanciata dal sito iberico marca.com: la Francia, che aveva indicato in Lille la sede della finale di Coppa Davis contro la Croazia, ha ora deciso anche la superficie sulla quale si giocherà. A differenza dello scorso anno, quando i Galletti vinsero l’Insalatiera contro il Belgio sul cemento, quest’anno si giocherà sulla terra rossa. Dal 23 al 25 novembre, dunque, lo stadio Pierre-Mauroy, dotato di tetto, che verrà ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Francia-Spagna 3-2. Agli iberici gli ultimi due ininfluenti singolari : La prima semifinale di Coppa Davis aveva poco da dire dopo il 3-0 con cui la Francia ieri aveva già eliminato la Spagna, ed oggi si sono disputati gli ultimi due ininfluenti singolari, al meglio dei tre set con tanto di match tie break in caso di terza partita. Nella prima sfida odierna Albert Ramos ha superato Richard Gasquet per 1-6 6-4 [14-12] in un’ora e mezza, mentre Marcel Granollers ha battuto Nicolas Mahut per 6-7 (2) 6-3 [13-11] ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Francia-Spagna 3-0. Benneteau/Mahut si impongono in tre set! Transalpini in Finale : Sul veloce indoor dello Stade Pierre Mauroy di Lille la Francia conclude la pratica quest’oggi nelle semifinali di Coppa Davis 2018 contro la Spagna. I Transalpini capitanati da Yannick Noah, dopo essersi aggiudicati i singolari nella giornata di ieri grazie a Benoit Paire e Lucas Pouille, si sono ripetuti quest’oggi nella giornata dedicata al doppio. La coppia Julien Benneteau/Nicolas Mahut si è imposta con il punteggio di 6-0 6-4 ...

Tennis - coppa Davis : Francia e Croazia ad un passo dalla finale : Sul veloce indoor di Lille, Benoit Paire, numero 54 del mondo, ha regalato il punto dell'1-0 alla Francia campione in carica battendo in tre set per 7-5 6-1 6-0 Pablo Carreno Busta. Paire, all'...