ilfattoquotidiano

: Tenersi in forma solo guardandosi allo specchio? Si può, con Mirror! - TutteLeNotizie : Tenersi in forma solo guardandosi allo specchio? Si può, con Mirror! - Cascavel47 : Tenersi in forma solo guardandosi allo specchio? Si può, con Mirror! - zittaegirati : Un giro in bicicletta per tenersi in forma! -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Se non avete tempo di andare in palestra, e non avete spazio in casa per una palestra attrezzata, c’è un’idea che fa per voi. Si chiama Mirror ed è unoaltamente tecnologico che serve per tenervi in allenamento. Ha una parte costituita da uno schermo LCD da 40 pollici con risoluzione di 1.920 x 1.80 pixel, la connessione senza filismartphone e un database online ricchissimo di allenamenti fra cui scegliere. Non mancano una fotocamera frontale da 5 megapixel e due altoparlanti integrati.Il primo vantaggio di Mirror è che non è qualcosa da nascondere quando arrivano gli ospiti. È bello, misura 132 x 65 centimetri, si appende al muro e a prima vista non si capisce nemmeno che si tratta di un attrezzo ginnico. Anzi, quando è spento si può usarlo, appunto, per specchiarsi.Per assicurarsi di proporre attività adeguate alle reali capacità dell’utente, ...