Tempo pieno | M5s ci prova | emendamento per assumere 2mila docenti e “generalizzare” un

Legge Bilancio 2019 - maestri per il Tempo pieno : solo 1.000 - forse - : ... musica, teatro Inoltre si promuoverà un approccio innovativo allo studio delle cosiddette discipline STEM , scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, e verranno creati sportelli scolastici di ...

SCUOLA/ Tempo pieno obbligatorio - un parcheggio dannoso per bambini e famiglie - IlSussidiario.net : Introdurre il Tempo pieno in tutte le elementari come vuol fare il governo è un danno per i bambini, dal punto di vista fisiologico, e per le famiglie.

SCUOLA/ Obbligo del Tempo pieno - l'ultimo trucco di M5s per comprare voti - IlSussidiario.net : M5s intende assumere 2mila maestri per l'estensione obbligatoria del tempo pieno. E' la SCUOLA come ammortizzatore sociale, che in più danneggia gli alunni.

Scuola - Tempo pieno per tutte le elementari : primo sì alla Camera. Di Maio esulta - ma è polemica : Richiesta avanzata dai 5 Stelle con un emendamento alla manovra. La generalizzazione dovrebbe prevedere l'impiego di duemila maestri in più. Ma i sindacati sono critici: "Ne servirebbero almeno 40mila"

Manovra - Di Maio annuncia il Tempo pieno in tutte le elementari : “Così smantelliamo la Buona scuola” : “iIeri è stato approvato un emendamento alla legge di bilancio molto importante e che dice che d’ora in poi in tutte le scuole italiane ci sarà il tempo pieno alle elementari“. Lo ha annunciato in una diretta Facebook il vice premier Luigi Di Maio, spiegando che si tratta di “una misura che arricchisce i programmi di formazione e istruzione, di welfare sociale, e una misura importante per gli insegnanti perché si ...

Tempo pieno nelle scuole elementari : ok a emendamento M5s - previste 2000 assunzioni : Un emendamento alla legge di Bilancio approvato in commissione Cultura della Camera (e ora al vaglio della legge di Bilancio) prevede l'obbligatorietà del Tempo pieno nelle scuole elementari. "Una misura di welfare che porterà all'assunzione di 2000 insegnanti", spiega Luigi Di Maio in un video.Continua a leggere

Tempo pieno alle elementari? Non bastano 2mila assunzioni : I grillini vogliono il Tempo pieno anche in tutte le scuole del Sud ma con i finanziamenti previsti al massimo copriranno una classe per istituto. Ieri è stato approvato dalla commissione Cultura ...

Spunta una tassa sulla Coca Cola Tempo pieno anche alle elementari : tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del regime Irap. Ed estendere il Tempo pieno anche alla scuola elementare. Ecco il nuovo piano sulla manovra di Lega e M5s Segui su affaritaliani.it

Manovra - emendamento M5S : obbligo del Tempo pieno a scuola elementare - : Uno degli emendamenti presentati alla Camera dai 5 stelle prevede il cambiamento nell'orario scolastico, oltre alla previsione di 2mila maestre in più

Scuola - Tempo pieno : il governo chiede 1.200 docenti primaria in più al Sud ma non bastano : ... dopo una cernita di tutte le richieste pervenute ultimamente e una scelta delle misure che potrebbero trovare il consenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze . M5S e Lega chiedono 1.200 ...

Manovra - emendamento M5s : "Tempo pieno in tutte le scuole elementari" : Primo sì in commissione Cultura alla proposta avanzata dai 5 stelle, che dovrà essere approvata però dalla commissione...

Tempo pieno in tutte le elementari - arriva primo sì : Tempo pieno per tutti gli alunni delle scuole elementari. E' quanto prevede un emendamento al ddl bilancio, approvato dalla commissione Cultura della Camera . La proposta di modifica, a prima firma ...

«Obbligo di Tempo pieno alle elementari». Primo sì a emendamento M5S : La proposta, approvata in Commissione Cultura, ora dovrà a passare dalla Commissione Bilancio. C’è il problema della coperture finanziarie anche se per ora si parla solo di 2.000 maestre in più (su 15 mila scuole)

Tempo pieno - M5s propone di renderlo obbligatorio per tutte le scuole elementari : Estendere a tutte le scuole elementari il Tempo pieno. È una delle richieste avanzate dal Movimento 5 Stelle con un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Cultura della Camera che ora passerà al vaglio della commissione Bilancio.La proposta prevede che entro febbraio il ministero dell'Istruzione stabilisca le modalità per "la graduale generalizzazione del Tempo pieno nella scuola primaria", con la previsione di ...