Tastiera meccanica | perché preferirla e quale comprare

Razer BlackWidow Elite - l’ultima generazione della Tastiera meccanica di Razer corregge i piccoli difetti del passato : La Razer BlackWidow Elite è una delle più recenti aggiunte alla famiglia di tastiere meccaniche da gaming di Razer, caratterizzata da un design con switch esposti, simile a quanto visto con la BlackWidow X, e dalla presenza nella parte superiore destra di appositi tasti per le funzioni multimediali ed una ghiera utilizzabile per regolare il volume, ma configurabile per molteplici funzionalità. Il modello che abbiamo avuto modo di provare nel ...