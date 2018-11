Taranto | cozze contaminate da diossina rubate e vendute in tutta Italia Seri pericoli

Taranto - cozze contaminate da diossina rubate e vendute in tutta Italia : 7 arresti : Rubavano e vendevano cozze alla diossina , coltivate nel mare di Taranto , non depurandole prima della commercializzazione su tutto il territorio nazionale. Con questa accusa 7 persone sono state arrestate su ordine del gip del tribunale jonico al termine di un’indagine condotta dalla Capitaneria di porto. Secondo quanto ricostruito nel corso dell’inchiesta, i prodotti ittici contaminati e soggetti a vincolo sanitario, quindi altamente ...

