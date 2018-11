Taranto | cozze alla diossina rubate e messe in vendita senza depurarle | sette arresti

repubblica

(Di venerdì 23 novembre 2018) False certificazioni per il prodotto messo in commercio su tutto il territorio nazionale: due persone sono finite in carcere e cinque ai domiciliari per furto, ricettazione, distribuzione e successiva commercializzazione di prodotti ittici contaminati