Taekwondo | World Grand Prix Finals 2018 | Vito Dell’Aquila splendido terzo nei -58 kg!

(Di venerdì 23 novembre 2018)Dell’Aquila scrive la storia delitaliano. Nella giornata di oggi si sono chiuse a Fujairah (Emirati Arabi Uniti) ledel, ultimo appuntamento della stagione riservato ai migliori atleti delle categorie olimpiche. Il 18enne pugliese è riuscito a conquistare ilgradino del podio nei -58 kg approfittando dell’infortunio del sudcoreano Tae-hun Kim e aggiudicandosi la finale per ilposto.Si tratta delpiazzamento sul podio per l’Italia nella storia del, il secondo per Dell’Aquila dopo ilposto conquistato in questa stagione nella tappa di Mosca. Mai l’Italia era però riuscita a piazzare un atleta nei migliori tre in un appuntamento dellenelle precedenti edizioni. Il risultato conferma l’indiscusso talento del giovane azzurro nato a Mesagne, come il campione olimpico di ...