optimaitalia

: #Suburra 3 ci sarà? Una strana cena di 'famiglia' potrebbe rivelare la verità - OptiMagazine : #Suburra 3 ci sarà? Una strana cena di 'famiglia' potrebbe rivelare la verità - lincredulo : per evitare nuovamente #spelacchio l'albero di Natale di Roma sarà sponsorizzato da @NetflixIT : alto 20 metri, sar… - Ricky851 : RT @TVLoversItalia: #Roma: addio al povero #Spelacchio, l'albero delle polemiche dello scorso anno. Sarà infatti #Netflix a sponsorizzare l… -

(Di venerdì 23 novembre 2018)3 cioppure no? Questo assordante silenzio da parte della produzione e da Netflix sta mettendo in crisi il pubblico della serie con Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara. La seconda stagione tarda ad arrivare sulla famosa piattaforma streaming mentre la prima era prevista in autunno su Rai2 ma sembra che slitterà all'inverno o ancora più in là, ma cosa sta succedendo?Nei giorni scorsi si è parlato di un esposto da parte di un'associazione di commercianti di Ostia contrari all'uso della loro città e alla "cattiva pubblicità" e in molti hanno pensato che questo fosse il motivo di ritardo per la messa in onda della seconda stagione della serie? Dalla produzione ci hanno fatto sapere che non è così e che2 è già prevista per il 2019 senza sé e senza ma.Proprio il ritardo della messa in onda dei nuovi episodi sta facendo slittare anche l'annuncio di un'eventuale ...