Stati Uniti | rapporto dell' amministrazione Trump su clima conferma crescente impatto dei

Stati Uniti - PMI manifatturiero in contrazione oltre le attese : L'attività manifatturiera degli Stati Uniti dovrebbe aver decelerato a novembre. La stima flash sull'indice PMI elaborato da Markit indica infatti un livello di 55,4 punti , ai minimi in tre mesi, ...

Gli Stati Uniti chiedono ai Paesi alleati di boicottare Huawei : boicottare i prodotti Huawei Technologies. Così, con una "straordinaria campagna di sensibilizzazione" nei confronti degli alleati stranieri, il governo degli Stati Uniti avrebbe avviato una sorta di sabotaggio per convincere i fornitori di servizi wireless e Internet a evitare le apparecchiature di telecomunicazione del colosso cinese. A rivelarlo, in queste ore, è stato il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier.Secondo l'articolo ...

Gli Stati Uniti hanno chiesto agli operatori telefonici di alcuni paesi alleati di non usare componenti dell’azienda cinese Huawei - dice il WSJ : Il Wall Street Journal, tra i più importanti e affidabili giornali al mondo, dice che il governo statunitense ha chiesto agli operatori telefonici di alcuni paesi alleati – tra cui Italia, Germania e Giappone – di non usare più componenti prodotti

Primo viaggio negli Stati Uniti? Alcune cose che sicuramente vi sorprenderanno di questa cultura! - Curiosità - news ed informazioni : Ossessione per lo sport universitario In altre parti del mondo, lo sport universitario è considerato un'irrilevanza di basso livello. negli Stati Uniti è roba da milioni di dollari, con stadi ...

Stati Uniti : presidente Corte suprema Roberts rivendica indipendenza della magistratura dopo le critiche di Trump : ... John Roberts , ha risposto alle critiche del presidente Donald Trump che aveva definito il giudice federale che si è pronunciato contro la sua politica in materia di asilo come "un giudice di Obama". ...

Stati Uniti - ancora in crescita le scorte settimanali di greggio : Continuano a salire , per la nona settimana consecutiva, le scorte di greggio negli USA. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi sette ...

Italia- Stati Uniti vince la serata : più di 5 milioni davanti alla Tv : Italia-Stati Uniti , ultimo impegno degli azzurri per il 2018, è stato il programma più visto in Tv nella serata di ieri L'articolo Italia-Stati Uniti vince la serata : più di 5 milioni davanti alla Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stati Uniti - uccide le figlie e la moglie per sposarsi con l'amante : 33enne condannato : Ha ucciso tutta la sua famiglia per potersi sposare con l'amante . L'uomo è un 33enne del Colorado, Christopher Watts, che dopo aver sterminato la moglie incinta e le due figlie qualche tempo fa aveva cominciato a lanciare appelli simulando una sparizione o un sequestro. Ad incastrarlo degli oggetti personali del l'amante trovati in casa. Ora l'uomo è stato condannato a tre ergastoli da un tribunale del Colorado,: l'assassino ha ammesso di averle ...

Calcio - l’Italia crea e vince : possesso palla da big - ma il gol è una sofferenza. Sensi risplende - Stati Uniti battuti : L’Italia continua ad avere delle croniche difficoltà a segnare, crea tantissimo, tesse delle ottime trame di gioco, dimostra un buon affiatamento in campo, non subisce gol e passo dopo passo sembra uscire dal tunnel in cui era piombata dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Questi i temi caldi emersi durante l’amichevole vinta contro gli Stati Uniti, gli azzurri si sono imposti a Gent grazie a una rete di Politano in pieno ...