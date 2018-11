Stampa | Mattarella ' Informazione bene pubblico di rilevanza costituzionale'

Mattarella : La Costituzione tutela libertà di Stampa e minoranze : "La nostra Costituzione all'articolo 6 prevede la tutela delle minoranze, all'articolo 21 la libertà di stampa . Sono due valori che hanno un legame tra di loro. Questo rapporto tra tutela delle minoranze e libertà di stampa è un rapporto importante per la Repubblica". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , intervenendo a Merano alla Cerimonia in occasione dei 130 anni dalla ...

