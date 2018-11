Stallion83 diventa il primo giocatore a raggiungere quota 2 milioni di punti Gamerscore

eurogamer

(Di venerdì 23 novembre 2018) L'utente Xbox Liveto ilil traguardo impressionante di duedi, come segnala Wccftech."13 anni fa mi sono innamorato degli achievement di Xbox dopo aver sbloccato "Cluster Buster" in Hexic HD per 5 G. La scorsa notte ho sbloccato questo obiettivo in @Halo MCC che mi ha portato esattamente a 2.000.000 di. È così che esla mia passione per i videogiochi.", Ray Cox nella vita reale, ha deciso dii duedimentre giocava ad Halo: The Master Chief Collection. La sua carriera è iniziata circa tredici anni fa sulla console Xbox 360, la prima a vantare un sistema Achievements così come ilcollegato.Read more…