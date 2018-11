Spread | banche e risparmi | le tre soluzioni per salvare il vostro denaro | dove non dovete

Bankitalia - l'allarme per lo Spread nell'ultimo Rapporto stabilità : 'Cosa rischiano banche e assicurazioni' : ...6 punti percentuali nel 2019, ma 'il rialzo dei tassi di interesse sul debito pubblico registrato da maggio rischia di vanifica e l'impulso espansivo atteso dalla politica di bilancio'. Lo afferma ...

Borsa e banche in rialzo grazie alla tregua sullo Spread : Trova conferma nei dati Pmi il rallentamento dell'economia europea: il dato cumulato della zona euro di novembre è risultato di nuovo sotto le attese: 52,4 contro 53. In Germania l'indice Pmi ...

Banche in rialzo a Piazza Affari. Spread sotto 300 punti : Ottima performance per il comparto bancario di Piazza Affari che beneficia di uno Spread che ruota attorno a quota 300 in calo rispetto ai livelli massimi raggiunti nelle ultime ore. Il differenziale ...

Piazza Affari la migliore grazie a Spread in calo a 300. Banche ok : La Borsa di Milano sfrutta la performance del settore del credito dopo le rinnovate aperture del Governo a ritocchi alla manovra e al dialogo con l'Ue. Euro/dollaro resta sopra 1,14. Petrolio ancora in flessione...

Banche - Ennio Doris e la bomba Spread sull'Italia : 'Temo per certi colleghi' - gli istituti che possono saltare : È una situazione che preoccupa, dunque, perché ha delle conseguenze negative sull'economia'. La situazione italiana non è immune da rischi: 'Come presidente di Banca Mediolanum la cosa mi scivola via,...

Spread alto - il contraccolpo sarà su titoli di Stato e banche : Lo Spread continua ad essere il termine più temuto delle ultime settimane, se non mesi. Colpa degli intrecci tra politica ed economia, che hanno reso molto nervosi i rapporti tra Italia e Ue, che proprio oggi ha deciso di bocciare la nostra manovra economica. Le conseguenze dello SpreadLo Spread - ovvero la differenza tra il rendimento dei titoli di Stato Italiano (Btp a 10 anni) e i titoli di Stato tedeschi (bund a 10 anni) - è praticamente ...

Vola lo Spread flop dei Btp. Dalla Bce allarme banche : Ieri nuovo flop per i Btp italia: ne sono stati venduti solo 241 milioni. Il ministro Tria ammette preoccupazioni e il sottosegretario Giorgetti chiede di vietare, anche in Italia le vendite allo ...

Spread vola a 327 - Tria preoccupato. Borsa a picco - allarme Bce su banche : È una giornata nera quella della vigilia del verdetto finale dell'Ue sulla manovra: lo Spread tocca i 335 punti base, sfondando la soglia dei 330 per poi ripiegare e chiudere a 326, la Borsa gira in ...

Piazza Affari nella tenaglia di petrolio e banche. Spread al top da 2013. Giorgetti : vietare vendite allo scoperto : Il mercato continua a temere scorte mondiali in aumento e un rallentamento dell'economia, che peserebbe sulla domanda. Sale l'attesa per la riunione dell'Opec e dei suoi alleati come la Russia in ...

Lo Spread chiude in rialzo a 326 punti base. Bce : incrociamo le dita per le banche italiane : E se tutti analizzeranno senza pregiudizi le condizioni dell'economia italiana, del sistema bancario del nostro Paese, di una manovra che porta lavoro e crescita, lo spread non può che scendere e io ...

Piazza Affari nella tenaglia di petrolio e banche. Spread al top da 2013 : La nuova discesa di Wall Street e di alcuni big della tecnologia Usa (Apple in testa) accompagnata dal netto calo del prezzo del petrolio e dalla tensione sul settore bancario europeo, tra lo scandalo Danske Bank che penalizza Deutsche Bank(-4% a Francoforte) e la debolezza delle italiane in attesa del verdetto Ue sul bilancio 2019 dell'Italia, fanno vivere alle piazze finanziarie una giornata all'insegna dei ribassi e della fuga dal ...

Enria : l’aumento dello Spread sta avendo effetti sulle banche : Anche per la responsabile uscente della Vigilanza Ue Daniele Nouy «sarebbe triste se gli istituti di credito fossero colpiti dalle conseguenze del dibattito politico» in Italia ...

Spread - Nouy - Bce - : incrociamo le dita per le banche italiane : 'Finora non credo che lo Spread abbia raggiunto un livello di seria preoccupazione per le banche, ma non sappiamo cosa porta il futuro', e 'sarebbe molto triste' se le banche italiane, che 'hanno ...

Banche - effetto Spread : mutui e prestiti più cari a ottobre : Il rialzo dello spread sui titoli di Stato inizia a produrre effetti concreti. A ottobre - registra l’Abi - risalgono i tassi sui nuovi finanziamenti mentre frena, pur rimanendo positiva, la crescita degli impieghi a famiglie e imprese. Nel suo rapporto mensile l’Associazione segnala che il tasso medio sulle nuove operazioni per l'acquisto di abitazioni a ottobre è risalito all'1,87% dall'1,80%...