Spread a quota 300 Piazza Affari apre in positivo

Spread Btp-Bund sfora quota 330 - poi cala a 326 : il Ftse Mib perde l'1 - 87% : Giornata dura sui mercati europei. Wall Street perde molto terreno Piazza Affari scende ai livelli di dicembre 2016, con lo Spread che sfonda quota 330, per poi ripiegare a 326. Le maggiori borse europee cedono sotto la frenesia dettata dall'instabilità italiana. Per domani, infatti, potrebbe esserci un primo verdetto sulla procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. Spread alto, borse in rosso: l'attesa per domani Domani si giocherà molto ...

Lo Spread tra Btp e Bund torna a crescere e sfonda quota 330 punti, raggiungendo il livello più alto dal 19 ottobre scorso. Dopo aver aperto a 323 punti base, il differenziale ha toccato quota 335 punti e il rendimento del decennale è salito fino al 3,70%, abbassandosi leggermente nel corso della giornata. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria si è detto preoccupato.

Il differenziale Btp/Bund ha superato la soglia dei 330 punti base, prima di frenare a tornare a scendere. Il vicepremier leghista: "Scenderà". Di Maio: "Dopo decisione Ue caleranno le tensioni"

Spread Btp-Bund sfonda quota 336 - poi cala/ Crisi Borsa per Manovra : Castelli "sale per colpa dei tedeschi" - IlSussidiario.net : Spread Btp-Bund vola oltre quota 330 e tocca 336, poi cala: Crisi Borsa Milano per Manovra. Ultime notizie, Laura Castelli: 'sale per colpa dei tedeschi'

È il livello più alto dallo scorso 19 ottobre. Il rendimento del decennale del Tesoro sale al 3,70%. A Milano crolla Banco Bpm

Piazza Affari segna il ribasso piu' alto fra i principali listini europei. A pesare sulla borsa di Milano lo spread, che ha toccato i 335 punti base dopo la scelta del governo italiano di non modificare la manovra

