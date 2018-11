Spoiler Il Segreto | Maria confessa la verità a Fernando | Dolores diventa nonna

Spoiler Il Segreto : Donna Francisca in manicomio per colpa di Fulgencio e Fernando : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Gli Spoiler delle prossime puntate, in onda tra qualche mese in Italia, si soffermano su Donna Francisca, interpretata dall'attrice Maria Bouzas. La Donna, infatti, verrà rinchiusa in un manicomio per colpa di Fulgencio Montenegro e Fernando Mesia che vogliono vendicarsi di lei. Il Segreto, anticipazioni: Donna ...