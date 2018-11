Speciale Tg24 Inside | Ritorno sulla Luna con Samantha Cristoforetti

tvzap.kataweb

(Di venerdì 23 novembre 2018) “Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande passo per l’umanità”. A 50 anni dal primo sbarco, le agenzie spaziali programmano un secondo grande passo per tornaree utilizzarla anche come base per le future missioni su Marte. Se ne parla nelloSky”, in onda domenica 25 novembre alle 21.00 su Skye disponibile su Sky On Demand. L’approfondimento, condotto da Alessio Viola, vedrà la partecipazione di due grandi esperte italiane, l’astronauta dell’ESAe Amalia Ercoli-Finzi, scienziata e prima donna a laurearsi in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano. Insieme racconteranno come l’uomo non abbia mai smesso di sognare e progettare un insediamento, provando ad abituarsi all’idea di una possibile vita anche fuori dal nostro pianeta. Una stazione orbitante intorno alla ...