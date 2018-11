Spalletti : "Ora ci giochiamo il futuro - serve un atteggiamento da Inter" : Dopo il 4-1 incassato con l'Atalanta e gli impegni delle nazionali, l' Inter riparte in campionato dal Frosinone . E Spalletti suona la carica: "In questo pacchetto di partite ci giochiamo una fetta ...

Inter - l'ex Ganz : 'Con Marotta e Spalletti si vince! E ora arriveranno tanti grandi giocatori...' : Maurizio Ganz , ex attaccante di Venezia, Inter e Milan tra le altre, ha parlato a la Gazzetta dello Sport di Luciano Spalletti , suo tecnico in Laguna , e Beppe Marotta , suo dirigente sempre in Veneto. I due, che ora si ritroveranno all'Inter, vengono così descritti da Ganz: 'Marotta lo avevo già ...

Spalletti aspetta Nainggolan - ma ora è in apprensione per Vrsaljko : Per archiviare la sconfitta di Bergamo, 4-1 contro l'Atalanta,, Luciano Spalletti ha bisogno di ritrovare i suoi uomini migliori. Tra questi, c'è Nainggolan. Il problema alla caviglia che aveva ...

Vrsaljko out dopo mezz'ora - Spalletti in ansia : Interisti in Nazionale e, come sempre e vale per tutti, l'apprensione dei club per le loro condizioni fisiche. Per Spalletti che aspetta la gara interna col Frosinone prima del ciclo terribile contro ...

Inter - Spalletti non si nasconde : 'Non siamo noi l'anti-Juve - c'è ancora un gap' : ROMA - ' Ci accostate sempre alla Juve ma siamo partiti troppo indietro e abbiamo fatto poco percorso per colmare il gap '. Il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti allontana così la definizione di ...

Inter - Spalletti apprezza la reazione : “Partita di sofferenza - ma la squadra ha avuto coraggio” : Successivamente al fischio finale di Inter-Barcellona, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Ormai sembrava che la partita finisse in parità ma senza segnature. C’è stato poi questo gol inaspettato, ma la reazione dei miei giocatori è stata fondamentale. La sintesi è stata quando Icardi, dopo il gol, è andato a prendere il pallone in fondo alla porta dando un segnale alla squadra“. ...

Spalletti : "Un'Inter coraggiosa - ma il Barcellona in palleggio è unico" : Luciano Spalletti se la ride. La sua Inter ha sofferto, ma alla fine è riuscita fermare il grande Barcellona , strappando con i denti il pareggio. Un punto d'oro firmato Mauro Icardi nel finale. "...

Spalletti : ''Inter da scudetto? Lo vincerà ancora la Juve'' : E' un Luciano Spalletti , carico e consapevole della forza della sua Inter nella conferenza stampa prima della sfida di stasera contro il Barcellona, snodo fondamentale per la qualificazione Champions ...

Inter - Spalletti : 'Lautaro e Icardi sono di pari livello. Forse ci sarà una mezzora per Nainggolan' : A tutto Spalletti. L'allenatore nerazzurro ha presentato la sfida contro il Genoa in campionato. Reduce dal 3-0 rifilato alla Lazio, l'Inter vuole altri punti per la Champions. Poi testa al Barcellona.

Lazio-Inter 0-3 : gol di Icardi - doppietta - e Brozovic. Spalletti ora è secondo : L'Inter più bella della stagione chiude il cerchio all'Olimpico: lì dove la Champions era diventata realtà, arriva uno 0-3 che vale il secondo posto ma anche una certificata maturità che apre scenari ...

Inter - Spalletti : "Poco coraggiosi. Mi aspettavo di più dai miei giocatori" : ... "Se vieni qui per fare un contropiede e lasci il pallino del gioco a loro combini poco - spiega l'allenatore ai microfoni di Sky Sport -. Non siamo stati coraggiosi questa sera, loro sono stati ...

Inter - Spalletti : “Stiamo lavorando bene. Derby? Siamo pronti” : Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico neroazzurro ha preparato la squadra in vista del derby della prossima settimana, raccontando il clima che si vive ad Appiano Gentile. Le parole di Spalletti: “Ci faremo trovare pronti per il derby. Il Milan gioca un buon calcio, hanno fatto tanti […] L'articolo Inter, Spalletti: “Stiamo lavorando bene. Derby? ...

Spalletti dopo Spal-Inter : 'Grande capacità di reagire - è dote rara. Icardi? Cresce - ma può fare ancora di più' : L'Inter non si ferma e vola al terzo posto in classifica. La doppietta di Mauro Icardi non lascia scampo a un'ottima Spal e permette ai nerazzurri di fare un'ulteriore passo in avanti. Soddisfatto a ...

Spal-Inter - Spalletti : “Inter - carattere come pochi! Icardi deve migliorare” : Spal-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della partita vinta sul campo della Spal: “Il primo nemico, dopo una vittoria in Champions, è il rischio che tutto ridiventi normale. C’era da fare delle scelte e stare attenti a non cambiare molto. […] L'articolo Spal-Inter, Spalletti: ...