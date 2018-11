Spalletti | non ci serve fare il mercato

Spalletti torna sul ritiro di Totti : "Io non c'entro" : Con la spontaneità tutta toscana che lo contraddistingue, Luciano Spalletti, intervistato dal Corriere della Sera racconta la sua versione sul ritiro di Francesco Totti.Il capitano della Roma nella sua autobiografia aveva parlato in maniera neanche troppo velata di una longa manus dell'allenatore toscano che ha risposto così: ''Avevo detto alla Roma che non avrei rifirmato il contratto a inizio stagione, mi attaccavano e rispondevo. Mi fa ...

Inter - Spalletti studia la formazione da schierare contro il Frosinone : L'Inter per riprendersi dopo la brutta sconfitta subita contro l'Atalanta, il Frosinone per dare continuità ai risultati conseguiti nelle ultime settimane. Sono questi i presupposti dell'anticipo della tredicesima giornata di campionato, che andrà in scena allo stadio Meazza di Milano domani alle 20,30 per la ripresa dopo la sosta per le Nazionali. I nerazzurri sono terzi in classifica a venticinque punti, a tre lunghezze dal Napoli secondo e a ...

Var - Spalletti : 'Nei tornei dove non c'è si continuano a vedere errori' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Inter - Luciano Spalletti : 'Var imprescindibile - dove non c'è manca qualcosa' : Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, si è espresso in maniera favorevole al Var, lo strumento utilizzato su tutti i campi di Serie A per poter controllare eventuali azioni sulle quali i direttori di gara mostrino qualche perplessità. Per Spalletti la sua utilità ormai è fuori discussione. Il Var è stato uno degli argomenti trattati nella riunione che si è svolta poco fa tra le società di Serie A e l'Associazione Italiana Arbitri. Il tecnico ...

Inter - Spalletti non si nasconde : 'Non siamo noi l'anti-Juve - c'è ancora un gap' : ROMA - ' Ci accostate sempre alla Juve ma siamo partiti troppo indietro e abbiamo fatto poco percorso per colmare il gap '. Il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti allontana così la definizione di ...

Inter - Spalletti seriamente preoccupato per l’atteggiamento dei suoi : “Non teniamo la concentrazione” : L’Atleti Azzurri d’Italia si conferma bestia nera per l’Inter, che continua a fare fatica a Bergamo. Nel dopo gara, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, visibilmente deluso per la pesante sconfitta: “Non ce la facciamo a mantenere per lunghi tratti la concentrazione, il livello di guardia. E poi immancabilmente si va a concedere occasioni e metri agli avversari. Quando si trova ...

Inter - Spalletti non vuole cali di concentrazione : “l’Atalanta vale l’alta classifica. Nainggolan? Non ci sarà” : L’allenatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta, chiedendo ai suoi uomini di non sottovalutare i nerazzurri “Farsi ritrovare nella condizione mentale di valutare la prossima partita una estensione della Champions è fondamentale“. E’ la precondizione che il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, chiede ai suoi per affrontare nella maniera giusta la ...

Spalletti non si fida : 'Attenzione all'Atalanta - vale l'alta classifica' : 'Fa bene al mondo del calcio. Influisce a renderlo più bello e moderno. Non c'è da falsare nulla, ai giocatori si presenta quel che troveremo domani'. Mourinho. 'Ha detto che a freddo non lo ...

Spalletti : 'Non c'è gara più difficile. Messi? Il migliore' : Roma, 5 nov., askanews, - Arriva il Barcellona a San Siro. Con Messi e contro la migliore Inter di stagione. Prova del fuoco per La squadra di Luciano Spalletti. 'Messi mette la ciliegina sopra, ma ...

Spalletti : 'Noi siamo l'Inter - non l'anti qualcuno' : 'Noi siamo l'Inter, non vogliamo essere gli anti di qualcuno'. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Genoa. 'La storia e il ...

Inter - Icardi e Spalletti in coro : "Non siamo l'anti Juventus" : Il tecnico di Certaldo, però, al termine del match non si è sbilanciato e ha un po' bacchettato i suoi per un secondo tempo un po' frivolo, ai microfoni di Sky Sport: 'Quello che diventa fondamentale ...

Inter - Spalletti : "Non siamo l'anti-Juve - giocato bene solo nel primo tempo. Ho risparmiato i fischi a De Vrij" : Icardi: "siamo contenti di quello che stiamo facendo, sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada"

Icardi show all’Olimpico e l’Inter vola al secondo posto : c’è anche la squadra di Spalletti per lo scudetto - Lazio ko ma la sconfitta non preoccupa [FOTO e VIDEO] : 1/26 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Icardi non segue Spalletti : 'Non è tutto da buttare' - : Serata da ex amara per Mauro Icardi, sui cui piedi sono capitate le uniche due occasioni potenziali per tenere in piedi l'Inter nel primo tempo a Barcellona, insieme al tentativo di Vecino. Il ...