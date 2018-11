Spalletti carica l' ambiente interista | ' Contro il Frosinone uno snodo cruciale'

Blastingnews

: Spalletti carica: «Voglio allenare una delle più grandi #Inter della storia e su Modric vi… - CalcioNews24 : Spalletti carica: «Voglio allenare una delle più grandi #Inter della storia e su Modric vi… - macca_marco : ESCLUSIVA Andrea #Gagliardini: “@gaglio94 vuole l’@Inter, anche a vita. #Spalletti lo carica. E #Zhang…”… - DaniloBatresi : RT @FcInter1908it: ESCLUSIVA Andrea Gagliardini: 'Roberto vuole l'Inter, anche a vita. Spalletti lo carica. E Zhang...' - -

(Di venerdì 23 novembre 2018) La sosta per le Nazionali potrebbe aver fatto bene all'Inter. Questo è ciò che si percepisce dalla conferenza stampa che il tecnico di Certaldo ha tenuto nella giornata di oggi in vista della sfida di domani alle ore 20:30 allo stadio Meazzail. Dalle parole difiltra ottimismo per la sfida ai ciociari, unoper la stagione nerazzurra. Infatti dopo il turno sulla carta morbido di sabato, scatterà un vero e proprio tour de force con sfide fondamentali per il prosieguo della stagione. Mercoledì ci sarà la fondamentale sfida a Wembleyil Tottenham per il passaggio del turno in Champions League presumibilmente come seconda alle spalle del Barcellona. Dopo la sfida agli inglesi toccherà a Roma e Juventus sfidare i nerazzurri per capire dove davvero potrà arrivare questa Inter al termine della stagione.Marotta entusiasma l'Il futuro ...