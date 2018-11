Sondaggio Index Reserach | la Lega di Matteo Salvini stacca di oltre 7 punti il M5s di

liberoquotidiano

: Il voto dello scorso marzo sembra preistoria: ecco il sondaggio sconvolgente proposto da PiazzaPulita. La Lega, ora… - Libero_official : Il voto dello scorso marzo sembra preistoria: ecco il sondaggio sconvolgente proposto da PiazzaPulita. La Lega, ora… - hallogator : RT @ilnord_it: SONDAGGIO IN FRANCIA: 70% DA' GIUDIZIO NEGATIVO A MACRON E 44% ''MOLTO NEGATIVO'' - Il Nazionalista - Quotidiano di libera i… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Puntuale, come ogni giovedì sera, ecco ilResearch proposto da Corrado Formigli a PiazzaPulita . Unsulle intenzioni di voto ad ipotetiche elezioni politiche in cui non si ...