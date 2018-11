Sogni e Bisogni vince il bando Adolescenza di e con i bambini Carte Blanche allo Spazio

Napoli - fa biSogni in strada : ragazzo aggredito e accoltellato : I carabinieri stanno indagando su uno sconcertante episodio di violenza, terminato fortunatamente senza gravi conseguenze, avvenuto la scorsa notte nei pressi di piazza del Gesù, nel centro storico di Napoli.Un ragazzo un ragazzo di 25 anni, infatti, è stato accerchiato da alcuni sconosciuti e ferito con una coltellata alla schiena. Stando al racconto fornito dalla stessa vittima avrebbe ai militari che stanno investigando sul caso, il ragazzo ...

Tajani a Grinzane : "Serve un'Europa più attenta ai biSogni delle sue piccole imprese" : "L'Europa non deve essere una semplice fiera delle opportunità da cui attingere risorse. L'Europa è molto di più: è coesione sociale, è condivisione di diritti e doveri, è strategia comune. E in ...

Gf Vip - Monte e Sala fanno un brutto scherzo a Ivan Cattaneo. E i biSogni finiscono fuori dal bagno : I concorrenti del Gf Vip nella Casa più spiata d'Italia si divertono come possono, a volte trasgredendo anche le regole di buona convivenza.Come è successo questanotte, intorno alle 2. Ivan Cattaneo è stato vittima di uno scherzo poco divertente. Francesco Monte e Stefano Sala hanno messo del cellophan sulla porta della camera da letto e sul water. Il motivo? Avevano voglia di "divertirsi".Ed ecco il fattaccio. Il cantante, nel cuore della ...

Ascoltare i biSogni degli altri - non le chiacchiere inutili : Egli, la via, per Bartimeo si è fermato lungo la strada; Egli, la luce del mondo, si è chinato su un cieco. Riconosciamo che il Signore si è sporcato le mani per ciascuno di noi, e guardando la croce ...

Youtuber - Marzia BiSognin lascia la rete - ma gli eredi non mancano. La Top Ten italiana : Goodbye YouTube. Marzia Bisognin , 26 anni e 7,4 milioni di followers sulla piattaforma video più usata al mondo, abbandona il suo canale YouTube dopo essere divenuta la Youtuber italiana più famosa. 'Sento che per me è il momento di provare qualcosa di nuovo' dice ai suoi fan la ragazza vicentina che nei ...

Lezzi - M5S - parla dei biSogni del Sud ma dal pubblico la contestano : 'Manca il lavoro' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Open day strutture riabilitative : anche il Serafico di Assisi per 'abbattere barriere e pregiudizi e sensibilizzare governanti su biSogni ... : 'Mettere la scienza e la tecnologia al servizio della vita, con l'obiettivo di accompagnare le persone accolte verso nuove autonomie e traguardi', la mission del Serafico, perché 'accogliere una ...

‘Ridisegniamo l’emofilia’. Un confronto sui biSogni dei pazienti : Assicurare un futuro più agevole alle persone afflitte da emofilia. È questo il tema principale dell’evento ‘Ridisegniamo l’emofilia’, il confronto tra pazienti, famiglie, associazioni, medici e istituzioni in corso all’hotel Excelsior di Napoli, organizzato nell’ambito della campagna promossa da Roche con il patrocinio di FedEmo e Paracelso. Un incontro che ha l’obiettivo di creare un dialogo per far emergere bisogni e aspettative delle ...

Cdm : approvato decreto della nota metodologica per fabbiSogni standard : ...00 - , Agenzia Nova, - Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi giovedì 4 ottobre a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, su proposta del ministro dell'Economia e ...