Snowboard | niente da fare per Silvia Bertagna | l’azzurra eliminata nelle qualificazioni

(Di venerdì 23 novembre 2018), Nakab e Morone fuoridello slopestyle di Coppa del mondo a Stubaidello slopestyle femminile di Coppa del mondo, prima prova stagionale della specialità, andata in scena nella località austriaca di Stubai. La trentaduenne gardenese non è andata oltre il tredicesimo posto con un punteggio di 65,25 realizzato nella prima delle due heat, che la tiene lontana dalle otto qualificate per la finale in programma venerdì 23 novembre.daanche Elisa Nakab, ventiquattresima con 43,50 punti.Le otto promosse sono Kelly Sildaru (Est) con 97 punti, seguita da Maggie Voisin (Svi) con 90.50, Sarah Hoefflin (Svi) con 88,25, Isabel Atkin (Gbr) con 86 punti, Mathilde Gremaud (Svi) con 82,75, Julia Krass (Usa) con 74,50, Giulia Tanno (Svi) con 72,50 e Coline Ballet Baz (Fra) con 70. Fuori anche Kilian Morone ...