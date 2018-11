Sky | tutte le serie tv in onda e on demand a dicembre

Visions è il nuovo aggiornamento di No Man's Sky e un leak trailer ci svela tutte le novità : Nel caso in cui foste curiosi di scoprire il futuro di No Man's Sky vi trovate nel posto giusto perché grazie al leak di un trailer abbiamo tra le mani diverse informazioni riguardanti Visions, il nuovo aggiornamento del titolo Hello Games. Come riportato da Eurogamer.net, un utente ha scovato un video non elencato sul canale YouTube di Hello Games incentrato proprio su questo update che a quanto pare sarà piuttosto importante nonostante ...

Sky Soundbox : dal bordocampo alla pit lane - tutte le emozioni dello sport amplificate al massimo : Una delle ultime novità della road map di Sky Q è Sky Soundbox, il nuovo sistema per l’amplificazione del suono nato dalla collaborazione fra Sky e Devialet, e pensato per garantire un’esperienza audio potente ed immersiva, trasformando il modo di vivere la TV. Collegandola a Sky Q, la Sky Soundbox riconosce i contenuti che si stanno guardando e garantisce un’esperienza audio esclusi...

Serie A calcio - il calendario di oggi (11 novembre). Gli orari di tutte le partite e come vederle tra Sky e Dazn. C’è Milan-Juventus : Quest’oggi si completa la dodicesima giornata di Serie A. Si comincia con il match delle 12.30 tra Atalanta e Inter. A Bergamo gli uomini di Luciano Spalletti, reduci dal pareggio di Champions League contro il Barcellona, vorranno allungare la striscia vincente in campionato, su un campo però non facile. La formazione allenata da Gian Piero Gasperini è ben organizzata e fisicamente può mettere in difficoltà chiunque. Per cui si preannuncia ...

Calendario Serie A oggi - gli orari di tutte le partite. Come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : La dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 verrà completata oggi. Si inizierà con il consueto lunch match: alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra Atalanta ed Inter. Trittico di gare alle ore 15.00, con Chievo-Bologna, Empoli-Udinese e Roma-Sampdoria, mentre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida tra Sassuolo e Lazio, infine alle ore 20.30 si giocherà Milan-Juventus. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e gli orari ...

Ciclismo - Nibali : ‘Possiamo parlare con tutte le squadre - il Team Sky è tra queste’ : Ancora non sono iniziati i ritiri che fanno da preludio alla stagione di Ciclismo 2019 e gia' le attenzioni si stanno concentrando su cosa potra' avvenire nel 2020. A destare curiosita' e far parlare è il futuro di Vincenzo Nibali. Il fuoriclasse siciliano sta per cominciare la sua terza stagione in maglia Team Bahrain Merida, quella che portera' alla scadenza del contratto, e non ha escluso nessuna opzione per il suo futuro. Nibali ha aperto le ...

Tutte le novità dei palinsesti Sky Cinema e Intrattenimento 2018/2019 : Le grandi produzioni originali, i programmi, le serie, le news e i film in pima visione, c'erano tutti i nomi e le facce di Sky, riunite per presentare al Teatro Del Ghiaccio di Milano con un gran gala i palinsesti di Cinema ed Intrattenimento Sky per la stagione 2018/2019 L'offerta non sportiva di Sky è sempre più ricca con tante novità: in primavera su Sky Atlantic &egra...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : tutte le partite della Pro Recco in diretta tv su Sky Sport : Grande novità per la Pallanuoto italiana: la Pro Recco, squadra pluriscudettata e tra le più forti a livello internazionale, vedrà trasmesse tutte le proprie partite della Champions League 2018-2019 in diretta TV su Sky Sport, dalla Regular Season alla Final 8 in programma ad Hannover. Di pochi minuti fa l’annuncio: per la stagione regolare, saranno in tutto 13 i match in onda, di cui 11 in esclusiva, con Sky che sarà “Media Partner” della ...

Calendario Serie A oggi - gli orari di tutte le partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn : La decima giornata della Serie A 2018-2019 si esaurirà tra oggi e domani. Dopo il solito trittico di anticipi al sabato, la domenica si aprirà con il consueto lunch match: oggi alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra Sassuolo e Bologna. Trittico di gare anche alle ore 15.00, con Cagliari-Chievo, Genoa-Udinese e SPAL-Frosinone, mentre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida tra Milan e Sampdoria, infine alle ore 20.30 si giocherà ...

Calendario Serie A calcio - decima giornata : gli orari di tutte le partite e come vederle in tv su Sky e Dazn : Questo fine settimana si giocherà la decima giornata della Serie A di calcio. Il Calendario delle partite si aprirà sabato 27 alle 15.00 con la sfida dell’Atleti Azzurri d’Italia tra Atalanta e Parma. Alle 18.00 scenderà in campo la capolista Juventus, che sfiderà in trasferta l’Empoli. I bianconeri, dopo lo stop contro il Genova, vorranno ritrovare subito i tre punti in campionato, vista la prestazione convincente con il Manchester ...

Dazn - gli utenti di Sky possono effettuare reclamo per il rimborso o per vedere tutte le partite : In una nota, l’Aduc (Associazione per i Diritti degli utenti e dei Consumatori) ha risposto alle proteste dei clienti Sky per l’introduzione di Dazn, piattaforma televisiva online, che permette di vedere le partite di serie B e le 3 partite di serie A escluse dal pacchetto Sky. Stando a quanto comunicato, gli utenti possono pretendere di vedere tutte le partite o chiedere una riduzione del canone o addirittura una sorta di ...