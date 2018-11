Siri | Trump tifa per noi Se saremo in emergenza gli Usa ci daranno aiuto

Economia : sottosegretario Siri a 'La Stampa' - Trump tifa per noi : Roma, 23 nov 09:42 - , Agenzia Nova, - Armando Siri, sottosegretario alle Infrastrutture ma soprattutto consigliere economico di Matteo Salvini, è reduce da un colloquio alla Casa Bianca con Larry ...

GUERRA IN SiriA/ Forse c'è una pace che mette d'accordo Israele - Putin e Trump : La GUERRA in SIRIA finirà quando gli Usa vedranno realizzata una soluzione gradita a Israele. Ora si parla di un piano che potrebbe permetterlo. Riguarda le alture del Golan. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 06:02:00 GMT)CAOS SIRIA/ Erdogan si è accorto che usare al Qaeda & co. è sempre sconveniente, di P. RicciGUERRA IN SIRIA/ Il nuovo inganno di Usa ed Europa per destabilizzare il paese, di P. Ricci

TRUMP VS PUTIN : “COINVOLTO IN DELITTI E AVVELENAMENTI”/ Rubio : “assassini anche leader Cina e Siria” : TRUMP cho su PUTIN: "probabilmente" coinvolto in avvelenamenti i assassini ma non negli Usa. Le sue parole in una intervista a 60 minutes della Cbs, le parole su Russiagate e clima.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Attenzione a Trump in Siria : A metà agosto l’Amministrazione Trump ha nominato un inviato speciale per la Siria, James Jeffrey, di 72 anni, un ex militare con una carriera diplomatica lunga 35 anni durante la quale è stato ambasciatore in Turchia e in Iraq. Jeffrey parla in modo molto diretto e pochi giorni fa ha detto che l’Am

Trump e Macron - colloqui su Iran e Siria : 4.58 Il presidente Donald Trump ha parlato di Siria, Iran e di scambi commerciali con il presidente francese Macron a margine dei lavori dell'Onu. I due leader, afferma la Casa Bianca, si sono impegnati a lavorare in modo coordinato per affrontare le sfide globali. Questa mattina, Trump e Macron parleranno a New York davanti all'Assemblea generale Onu, che questa settimana riunisce circa 130capi di stato e di governo.