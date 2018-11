Siracusa | mamma faceva prostituire i figli di 3 | 4 e 7 anni | arrestata

Siracusa - l’auto in panne e il bebè ha bisogno di mangiare : mamma “salvata” da due agenti : Due agenti della polizia stradale durante un servizio di pattugliamento sulla Siracusa-Catania hanno soccorso una mamma e il figlio in difficoltà. Con la vettura in panne, la donna non poteva scaldare il biberon per far mangiare il piccolo e soprattutto non poteva recarsi in ospedale per una visita urgente del figlio. L’intervento degli agenti ha “salvato” la famiglia.--Una mamma disperata con il figlioletto che piange dentro l’auto in panne. E ...