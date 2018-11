Siracusa | donna costringeva i figli minorenni a prostituirsi | tra i clienti un carabiniere

Blastingnews

(Di venerdì 23 novembre 2018) Succede in un piccolo paese in provincia di, dove unadi circa 43 anni avrebbe costretto i proprialla prostituzione per ben due anni. I tre bambini, di 3, 4 e 7 anni, venivano maltrattati ed obbligati a soddisfare le richieste deiche con regolarità venivano ospitati nell'abitazione, tra questi vi è anche undi 41 anni che è stato prontamente arrestato. Ad avere portato alla terribile scoperta sarebbero stati, secondo le dichiarazioni raccolte, i racconti dei tre bambini che solo nel 2016 hanno trovato il coraggio di confidarsi con gli operatori. Nelle ultime ore, secondo quanto emerso dalle indagini, i militari hanno messo le manette ai polsi della madre dei bambini, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e prostituzione minorile.Per due anni ha fatto prostituire i: il racconto e l'arresto I tre bambini erano stati ...