Silvia Romano | a Natale non siamo tutti più buoni L’odio contro la cooperante è solo un

Silvia Romano - altri arresti in Kenya. La polizia : “Ci sono informazioni utili - ottimisti” : Salgono a venti i fermati nelle indagini sul sequestro della 23enne volontaria italiana. La polizia locale infatti ha fermato altre sei persone tra cui tre somali che avrebbero fornito informazioni ritenute di grande valore a sostegno dell’operazione in corso per rintracciare e salvare Silvia Romano.Continua a leggere

Marchisio : "Silvia Romano la nostra meglio gioventù. Ti aspettiamo" : Marchisio: "Silvia Romano la nostra meglio gioventù. Ti aspettiamo" L’ex centrocampista della Juventus ha voluto mandare un messaggio attraverso i suoi profili social alla volontaria milanese rapita in Kenya: "La violenza non può abbattere un sogno, perché ci sono valori che non potranno mai essere ...

Kenya - arrestate altre tre persone per il rapimento di Silvia Romano : Per il rapimento di Silvia Costanza Romano, 23 anni, la volontaria milanese rapita in Kenya, sono scattate le manette per altre tre persone. Si sospetta che abbiano legami con i rapitori. L'annuncio è stato dato dal capo della polizia Joseph K. Boinnet, che si dimostra ottimista sull'esito della triste vicenda. L'Italia si è dichiarata pronta a trattare per riavere indietro la sua cittadina dall'altruismo eccezionale. altre tre persone coinvolte ...

Silvia Romano - altri sei arresti. La polizia ottimista : «Informazioni utili da 3 somali» : Per il sequestro di Silvia Costanza Romano emergono sviluppi molto interessanti. Altre sei persone sono state arrestate in Kenya nel quadro delle indagini sul rapimento della cooperante italiana...

Marchisio : cuore - cervello e valori. E coraggio : "Silvia Romano - la nostra meglio gioventù" : Claudio Marchisio non si è mai nascosto e non lo fa neanche adesso. cuore, cervello, valori : un calcio a chi pensa ai calciatori come uomini concentrati solo su se stessi, scollegati dal resto del ...

Nessuno tocchi Silvia Romano : Il bestiario quotidiano che si riversa sui social, da ore ha preso di mira Silvia Romano. Colpevole di umanità, agli occhi degli odiatori di professione, che sin dalle ore successive al suo sequestro non hanno perso tempo per rivolgere insulti, giudizi o pelosi quanto inutili consigli sulla vita, sulle passioni e sulle idee. Consigli che sono arrivati anche da parte di qualche insospettabile "commentatore", che non si offenderà se ...

Gramellini : "Silvia Romano se l'è cercata". Il web lo minaccia di morte : Insultato e minacciato di morte. È quanto successo a Massimo Gramellini , firma del Corriere della Sera e autore di un editoriale dedicato alla vicenda di Silvia Romano , la cooperante italiana a di ...

"Senza il suo aiuto non sognerei di fare il chirurgo". In Kenya parlano gli amici di Silvia Romano : "Desidero solo che torni" dice Ronald Kasungo al Corriere della Sera. Parla di Silvia Romano, la ragazza rapita in Kenya in un'operazione pianificata nei minimi dettagli. Ronald ha 18 anni ed è un amico di Silvia. Era con lei quando la ragazza è stata sequestrata a Chakama la sera di martedì 20 novembre. Il giovane keniota ha paura. Pensa alle violenze che la volontaria potrebbe subire. Al Corriere rivela che ha deciso di ...

Massimo Gramellini replica alle critiche sul "Caffè" : "Io difendevo Silvia Romano. Sui social c'è la moda di colpire prima di capire" : La polemica scatenata ieri da Massimo Gramellini nel suo corsivo non si placa. Nel Caffèdi ieri il giornalista, pur difendendo l'operato di Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya, riconosceva le ragioni di chi criticava la sua scelta. A questo sono seguite molte polemiche sui social in cui Gramellini veniva duramente contestato, pensando che si fosse schierato dalla parte dei detrattori di Silvia. Oggi il giornalista ha ...