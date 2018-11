Sigarette elettroniche | 75 mila euro alla Lega Poi arriva il condono 

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 novembre : Ecco chi paga i partiti. Conti in tasca. Sigarette elettroniche (Lega) - cacciatori (FdI) - famiglia Guidi (Pd) : Trasparenza Soldi ai partiti. Aziende, lobby e altri affari. Ecco chi ha pagato la politica I contributi 2018 – Da chi fabbrica Sigarette elettroniche ai cacciatori: l’elenco aggiornato dei finanziatori privati di Carlo Tecce Garantismi e gargarismi di Marco Travaglio Avete notato quanto sono diventati simpatici i Casamonica, ora che la Raggi gli fa svuotare e abbattere i villini? Qualche estate fa, dopo il vistoso e fastoso ...

“Popcorn Lung” - questa malattia irreversibile è uno dei rischi delle Sigarette elettroniche aromatizzate : Gli esperti del settore sostengono che un composto chimico chiamato diacetile, che si trova nei vaporizzatori degli aromi delle sigarette elettroniche, può causare una condizione definita come “Popcrn Lung”, ossia l’infiammazione dei bronchioli che porta, tra gli altri sintomi, mancanza di respiro e affanno. Secondo Business Insider, tra il 2017 e il 2018 c’è stato un aumento del 78% di utilizzatori di sigarette elettroniche tra gli studenti ...

USA - epidemia di Sigarette elettroniche tra i bambini : Juul blocca la vendita nei negozi di alcuni aromi : Juul Labs Inc., il produttore di sigarette elettroniche leader negli USA, sta sospendendo la vendita nei negozi di alcuni aromi per scoraggiare l’uso da parte dei più giovani. La scelta arriva in vista delle misure restrittive attese da parte del governo americano sulle vendite di e-cig aromatizzate ai minorenni. Juul ha dichiarato di aver bloccato gli ordini per i gusti mango, frutta, crema e cetriolo e che riprenderà le vendite solo ai ...

Juul Labs - una delle principali aziende di Sigarette elettroniche - ha ritirato dal mercato la maggior parte dei gusti delle sue ricariche : Juul Labs, una delle più grandi aziende di sigarette elettroniche al mondo, ha ritirato dal mercato alcuni dei gusti più popolari delle sue ricariche, come mango e frutta, per provare a disincentivarne il consumo tra i clienti più giovani. I

Napoli - contrabbando Sigarette elettroniche : maxi sequestro di nicotina liquida cinese : Nel corso di indagini nel settore del mercato delle 'sigarette elettroniche' e dei 'liquidi da svapo', i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli, coordinati dalla locale ...

L'ultima novità per le Sigarette elettroniche : presentato il nuovo sistema IQOS 3™ della Philip Morris : novità per i consumatori di sigarette elettroniche: è stato presentato a Tokyo in anteprima mondiale il sistema IQOS 3™, sviluppato dalla Philip Morris. Il sistema rappresenta L'ultima versione ...

Sigarette elettroniche - nuovo composto chimico dannoso : Le Sigarette elettroniche producono un composto chimico che può rivelarsi dannoso per l’organismo. Lo svela una ricerca scientifica che mette in luce il lato oscuro dello “svapo”. Sono sempre di più le persone che usano l’e-cig, scegliendo un dispositivo elettronico che ricalca le percezioni sensoriali e le mimiche dei tabacchi. Molti optano per la sigaretta elettronica pensando che sia il modo migliore per smettere di ...

Sigarette elettroniche : i vapori conterrebbero una sostanza chimica dannosa per la salute : Le Sigarette elettroniche pericolose per la salute. Secondo un recente studio, i vapori prodotti dallo “svapo” sarebbero in grado di produrre una sostanza chimica, non ancora classificata nel dettaglio e che non risulterebbe presente nell’elenco degli ingredienti normalmente segnalati dalle e-cig. Questa sostanza, potenzialmente dannosa, è stata scoperta e segnalata da un recente studio condotto dai ricercatori della Duke university e pubblicato ...

Sigarette elettroniche nuovamente sotto accusa : Sigarette elettroniche ancora una volta sotto accusa. Uno studio della Duke University avrebbe individuato la formazione di un nuovo e dannoso composto. Durante lo svapo delle E-cig di vari gusti, si creerebbe una nuova sostanza chimica fino a questo momento sfuggita ai vari controlli. Non compare infatti tra gli ingredienti delle Sigarette elettroniche. Questo composto però irriterebbe molto le vie respiratorie, con possibili rischi. Sven ...

Sigarette elettroniche più pericolose di quelle normali?/ E-cig - scoperto composto chimico dannoso per la gola : Durante la vaporizzazione delle Sigarette elettroniche si produce una sostanza chimica che irrita le vie respiratorie, dice un nuovo studio sulle E-cig(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 17:35:00 GMT)

Salute : le Sigarette elettroniche hanno gli stessi effetti negativi di quelle tradizionali sulla cicatrizzazione delle ferite : Gli effetti negativi del fumo delle sigarette combustibili sulla cicatrizzazione delle ferite sono ormai ben conosciuti nel campo chirurgico. Se possibile, infatti, i chirurghi consigliano ai pazienti di smettere di fumare diversi mesi prima di un intervento. Ora, tuttavia, le alternative alle sigarette tradizionali, come le sigarette elettroniche, stanno acquisendo sempre più popolarità e finora non c’era stata un’importante ricerca che ...

Attenzione agli aromi delle Sigarette elettroniche : aggiungerli ai liquidi dei dispositivi nuoce alle vie respiratorie - ecco come : Con l’espansione dell’utilizzo di sigarette elettroniche, anche il loro “menù” si sta espandendo, con i produttori che vendono liquidi che sanno di crème brûlée, zucchero filato, mango e molto altro. Ora un nuovo studio delle università Duke e Yale, pubblicato su Nicotine & Tobacco Research, dimostra che gli aromi si stanno trasformando velocemente con conseguenze negative sulla salute. Lo studio prova che quando gli aromatizzanti chimici ...

Sigarette elettroniche VS tradizionali : ecco gli effetti del vapore e del fumo sulla colorazione dei denti : È ben noto che fumare Sigarette provochi macchie sui denti che non sono facilmente rimovibili spazzolando regolarmente, ma poco si sa sugli effetti di Sigarette elettroniche e prodotti di riscaldamento del tabacco. Gli scienziati della British American Tobacco (BAT) hanno così deciso di confrontare una sigaretta elettronica, un prodotto che scalda il tabacco e una sigaretta convenzionale per determinare i loro effetti sullo smalto dei denti. I ...

Manovra - in bozza dl fisco rottamazione su Sigarette elettroniche : Roma, 15 ott., askanews, - In arrivo novità per i produttori di sigarette elettroniche. Entra nell'ultima bozza del decreto fiscale la rottamazione dei debiti tributari dei soggetti obbligati al ...