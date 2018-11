Si ammalano di cancro in fabbrica | Samsung chiede scusa e promette risarcimenti

Trapianti : si ammalano di cancro in 4 dopo aver avuto organi da stesso donatore : Quattro pazienti europee trapiantate hanno sviluppato un cancro al seno dopo aver ricevuto organi dallo stesso donatore. Lo si legge in un ‘case report‘ pubblicato sull’American Journal of Transplantation a firma del team di nefrologi dell’università di Amsterdam guidato da Frederike Bemelman. Si tratta di eventi “estremamente rari“, evidenzia l’esperto nell’articolo, il primo mai incontrato in 20 ...