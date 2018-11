Shopping che passione | i turisti a Firenze spendono 113 euro a testa

E' il Black Friday... che Shopping sia! : Il tanto atteso e pubblicizzato Black Friday è arrivato. Saranno circa 180 mila, più di uno su quattro, i negozi in tutta Italia che offriranno sconti e riduzioni in onore della giornata di shopping ...

Black Friday - l'origine della festa dello Shopping e il boom anche in Italia : Il Black Friday è la giornata più attesa dagli amanti dello shopping . Giorno nel quale è possibile approfittare di sconti e offerte su prodotti di ogni tipo: dall'abbigliamento ai voli aerei. COS'E' ...

Firefox inventa il listino prezzi che si aggiorna da solo per lo Shopping online : Mozilla Firefox Firefox presenta nel suo aggiornamento due funzioni che faciliteranno la navigazione per gli utenti affezionati al browser della volpe dalla coda infuocata. Price Wise ed Email sono le ultime funzionalità sperimentali progettate per permettere all’utente di fare acquisti online in maniera sicura, trasparente e con più possibilità di scelta. Attualmente disponibile per i test nel mercato statunitense, la funzionalità Price ...

I gruppi stranieri fanno Shopping (di brand made in Italy). Ecco perché : VersaceValentinoGucciSergio RossiLa PerlaFendiBottega VenetaBrioniKriziaEmilio PucciSerapianBulgariPomellatoLoro PianaFiorucciCoccinelleCornelianiBye bye, un bell’inchino, un saluto con la mano e via, si parte per una nuova avventura. Versace venduto a Michael Kors. Un altro nome storico del made in Italy in mani straniere. E c’è chi si dice contro, c’è chi polemizza, chi storce il naso, chi dichiara che l’eccellenza italiana è al suo ...

Roma - Shopping gratis in centro grazie a borse schermate : Roma, 24 set., askanews, - Si fingevano facoltosi turisti arrivati a Roma per fare shopping. Entravano e uscivano dalle boutique delle maggiori griffe del centro, lungo via del Corso, con borse piene ...