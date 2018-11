Sgarbi furioso in Aula | ' Legge del c voluta da aguzzini criminali'

Anticorruzione - la Camera approva la legge - Sgarbi furioso in Aula. : Anticorruzione, la Camera approva la legge, Sgarbi furioso in Aula. La Camera approva il progetto di legge Anticorruzione e lo passa al Senato. Dove grillini e leghisti hanno un accordo per cancellare la norma sul peculato, sospettata di favorire alcuni dirigenti leghisti sotto processo per questo reato. Una modifica introdotta a scrutinio segreto contro il parere del governo e del relatore di maggioranza. Il testo dovrebbe quindi tornare a ...