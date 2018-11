Serve una guida per investire

Hellas Verona - Palermo - le probabili formazioni - 'Serve una partita coraggiosa' : So benissimo che questo sport ti mette di fronte a tante soddisfazioni ma anche tante difficoltà, bisogna affrontarle con ottimismo e coraggio. Con Setti? Con il Presidente ho parlato, mi ha detto il ...

«Serve una nuova Forza Italia». Aria di scissione nell'ala azzurra del centro destra : L'economia non è una scienza esatta e i riflessi che seguiranno la manovra saranno quelli che ci diranno se ha funzionato o no. Io credo che sia necessAria "più Italia in Europa". E credo che urlarlo ...

Risorse idriche - ANBI : “Serve una nuova cultura del verde lungo le sponde” : La rete idraulica minore, fatta di circa 200.000 chilometri di canali ed invasi, rappresenta un grande potenziale d’acqua a servizio anche di parchi e giardini, non di rado invece innaffiati con acqua potabile: la segnalazione arriva da Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue), intervenuto agli Stati Generali del verde Pubblico. Non solo, il Presidente di ANBI evidenzia ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : Ferrari - Serve una svolta in vista del 2019. Nelle ultime gare Cavallino retrocesso a terza forza : Siamo all’atto conclusivo. Sta per calare il sipario sulla stagione 2018 di Formula Uno. I verdetti sono stati già emessi: il britannico Lewis Hamilton e la Mercedes sono campioni del mondo. Ad Abu Dhabi, sul tracciato di Yas Marina, si correrà con motivazioni diverse, non finalizzate al punteggio di una graduatoria ma alla soddisfazione personale. Lo spirito competitivo di ogni pilota sarà benzina per il proprio motore, per regalare ...

Fattura elettronica : per Alberto Bagnai Serve una 'Pausa di riflessione' del Governo : Dopo la bocciatura della Fattura elettronica da parte del Garante della Privacy anche uno dei più convinti assertori della riforma fiscale, il senatore leghista e presidente della Commissione Finanze del Senato Alberto Bagnai si sarebbe convinto dell'opportunità di fare una pausa di riflessione sulla Fattura elettronica anche se mancano meno di due mesi alla sua introduzione obbligatoria nel nostro sistema economico. Le parole di Bagnai non ...

'Serve una guida forte e autorevole' - 500 sindaci a sostegno di Minniti : L'iter del congresso Pd è ufficialmente avviato. Oggi Maurizio Martina ha formalizzato, davanti all'assemblea nazionale del partito riunita all'hotel Ergife di Roma, le proprie dimissioni. "Confermo ...

LIVE Italia-Portogallo calcio - Nations League 2019 in DIRETTA : San Siro gremito - Serve una vittoria per sognare la qualificazione : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. In uno Stadio San Siro gremito in ogni ordine di posto, la nostra Nazionale cerca il colpaccio contro i Campioni d’Europa: a un anno di distanza dalla tragica notte contro la Svezia che ha segnato la mancata qualificazione ai Mondiali, gli azzurri torneranno in campo con l’obiettivo di battere i lusitani e continuare ...

A Londra una chef italiana Serve piatti ispirati a De Andrè : La canzone 'Un mattò, 'Tu prova ad avere un mondo nel cuore/e non riesci ad esprimerlo con le parole/e la luce del giorno si divide la piazza/tra un villaggio che ride e te lo scemo che passa/e ...

Influenza : “Serve una vaccinazione universale” : vaccinazione universale contro l’Influenza, anche se non si appartiene alle categorie a rischio, e uso degli antibiotici solo quando è effettivamente necessario. Anche perché, in termini di vaccinazioni anti-Influenzali, il Friuli Venezia Giulia conta meno del 20% di popolazione vaccinata, meno del 55% di vaccinati tra la popolazione a rischio (oltre 65 anni e immunodepressi), solo il 20% tra gli operatori sanitari. E’ il messaggio ...

Basta slogan. Sui rifiuti Serve una visione strategica : Le analisi svolte dal Was Waste Strategy di Althesys mostrano che permane un grave gap infrastrutturale, che gli obiettivi di economia circolare al 2030 di per sé non risolveranno, anzi. Far crescere ...

Revenge Porn - Boldrini : 'Serve una legge contro questa barbarie' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

SANITA' : 40 ANNI SSN - AMATO 'Serve RIALLINEAMENTO - MA RIMANE UNA CONQUISTA' : Una conquista per il lavoro svolto quotidianamente dai medici secondo scienza e coscienza che i cittadini riconoscono'.

Una falla di sicurezza di un singolo Server ha esposto milioni di dati sensibili : Una falla nella sicurezza di un database appartenente a Voxox ha esposto decine di milioni di messaggi di testo contenenti link di reimpostazione password, codici a due fattori, numeri di telefono e altro ancora. Voxox è una compagnia di comunicazioni con sede a San Diego, in California. Il server in questione non era protetto da password e di conseguenza a chiunque era concessa la possibilità di mettere occhi e mani su quel flusso di dati ...