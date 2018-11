Serie A | Napoli Chievo | Ancelotti pensa a Champions

Derby di Genova e big match Lazio-Milan nella 13esima di Serie A : impegni in discesa per Juventus - Inter e Napoli : Dopo la scorpacciata di nazionali, torna in campo la Serie A con un sabato di grandi anticipi: scendono in campo Juventus, Inter e Roma rispettivamente contro Spal, Frosinone e Udinese. I bianconeri inseguono la dodicesima vittoria in 13 gare e la strada è tutta in discesa. Non sarà certo la Spal a fermare la marcia della capolista, nettamente favorita dagli analisti di Sisal matchpoint: il segno 1 è a un rasoterra 1,15, il successo dei ...

Pallanuoto Serie A2 - la Metal Carpenteria R.N. Crotone in trasferta contro Acquachiara Napoli sabato 24 novembre : Inizia in trasferta il debutto storico in A2 della Metal Carpenteria Crotone contro l’agguerrita Acquachiara Napoli tra le squadre candidate

Come visitare la Napoli de I bastardi di Pizzofalcone - un tour guidato tra le location della Serie di Rai1 : La Napoli de I bastardi di Pizzofalcone, coi suoi quartieri difficili e i suoi panorami mozzafiato, è sicuramente stata la grande protagonista della serie poliziesca di Rai1 tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Un po' alla stregua di New York in Sex And The City o di Albuquerque in Breaking Bad, la città si è erta a personaggio principale della serie al pari degli altri protagonisti, facendo scoprire al vasto pubblico di Rai1 (una ...

Napoli - Fabian Ruiz : “La Serie A? Più diretta e più rapida rispetto alla Liga” : È diventato uno degli uomini chiave del Napoli di Ancelotti, conquistato a suon di prestazioni convincenti e gol pesanti, come quello messo a segno nel match di Marassi contro il Genoa. Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo prelevato in estate dal Betis Siviglia dopo la partenza di Jorginho, ha raccontato a Onda Cero la sua esperienza italiana, dai primi passi, caratterizzati da qualche difficoltà, alla consacrazione. Comincia parlando ...

Pagelle/ Genoa Napoli : Mertens sempre tra i migliori! I voti della partita - fantacalcio - Serie A - - IlSussidiario.net : Pagelle Genoa Napoli: fantacalcio, i voti della partita di Serie A. Migliori e peggiori a Marassi nella 12giornata , 10 novembre, .

VIDEO/ Genoa Napoli - 1-2 - : Chiariello come Mourinho! Gol e highlights della partita - Serie A - 12giornata - - IlSussidiario.net : VIDEO Genoa Napoli , 1-2, : highlights e gol della partita di Serie A, anticipo della 12giornata allo stadio Ferraris , sabato 10 novembre, .

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : 21 di Macchi non bastano a Napoli contro Schio - Empoli prima gioia della stagione : In un anomalo sabato sera di novembre va in scena il sesto turno del campionato di Serie A1 femminile, poiché da domani ci sarà il raduno della Nazionale allenata da Marco Crespi in preparazione degli ultimi due impegni delle qualificazioni a EuroBasket 2019. Nonostante la vittoria della sua ex squadra, a vivere una notte d’epoca è Macchi, a 39 anni, che per poco, assieme a Tagliamento, non trascina Napoli al colpo di giornata. Da ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Genoa-Napoli 1-2 - Fabian Ruiz e un autogol di Biraschi condannano i rossoblu : Termina 1-2 allo Stadio Marassi di Genova l’anticipo serale tra Genoa e Napoli, valevole per il 12° turno del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. Nel corso di una partita interrotta per pioggia battente al 58′ e su un campo molto pesante sono stati Christian Kouamé (Genoa) e Fabian Ruiz (Napoli) e Davide Biraschi (autorete Genoa) a iscriversi al tabellino di questa gara così condizionata dalle mutevoli condizioni ...

Serie A - anticipo Genoa-Napoli 1-2 : 22.40 Napoli più forte della pioggia e del Genoa: 1-2 in rimonta al 'Ferraris'. Il palo dice no a Insigne (12'),Zielinski murato in area,ma al 20' il Grifone colpisce: cross Romulo,Hysaj non ci arriva,Kouamè timbra di testa.Al 36' Radu strepitoso su Milik. Ripresa sotto il diluvio: gara sospesa al 59' per 12 minuti.Si riparte su un campo pesantissimo e Fabian Ruiz,su splendido assist di Mertens,pareggia di sinistro. Radu vola sulla punizione ...

Basket femminile - 6a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio-Napoli vale il secondo posto - Venezia attende Vigarano per proseguire la striscia di vittorie : Andrà in scena domani, sabato 10 novembre, la 6a giornata del campionato di Serie A1 di Basket femminile, ultimo appuntamento prima della sosta per la Nazionale. Le azzurre di coach Marco Crespi si raduneranno domenica 11 novembre (per questo le partite sono state anticipate a sabato) in vista degli ultimi due decisivi incontri per le qualificazioni ad EuroBasket Women 2019. L’Italia sarà impegnata sabato 17 novembre in Croazia e mercoledì ...

Serie A Genoa - Criscito : «Che emozione affrontare il Napoli» : GENOVA - "Il Napoli è una grande squadra, negli ultimi anni sta facendo partite straordinarie, con un gioco bellissimo - esordisce a Sky Sport Domenico Criscito - Speriamo di fermarlo, ci proviamo, vogliamo fare punti davanti al nostro pubblico" . Contro gli azzurri per il capitano del Genoa è sempre un appuntamento speciale: "Per me ...

Napoli-Psg - atmosfera fantastica : le due tifoSerie insieme allo stadio [VIDEO] : Napoli-Psg, si avvicina sempre di più il fondamentale match di Champions League, una partita che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Carlo Ancelotti sta disputando una stagione veramente importante ed adesso ha l’occasione di avvicinarsi alla qualificazione davanti al pubblico amico, si preannuncia una partita scoppiettante. Nel frattempo atmosfera da brividi prima del match, le due tifoserie insieme allo stadio. In basso ...

Highlights Serie A calcio - i VIDEO e tutti i gol dell’undicesima giornata. Volano Inter - Napoli e Juventus : Sono stati ben 33 i gol messi a segno nell’undicesima giornata di Serie A di calcio. Prosegue la corsa della lanciatissima Juventus, che ha incontrato qualche difficoltà di troppo per venire a capo dell’ostico e ben organizzato Cagliari. Tutto facile per Napoli ed Inter, le prime inseguitrici della Vecchia Signora. Nuova vittoria all’ultimo respiro per il Milan a Udine, ancora una volta firmata dal difensore-goleador Romagnoli. ...

Calcio a 5 - Serie A 2018-2019 : sconfitta dell’Acqua&Sapone Unigross a Napoli - Maritime Augusta in vetta alla classifica dopo il sesto turno : La sesta giornata della Regular Season di Serie A 2018-2019 di Calcio a 5, in attesa del posticipo di lunedì tra Came Dosson e Real Arzignano, ha emesso i suoi giudizi e le sorprese non sono mancate. Partiamo, infatti, dalla sconfitta 3-1 dell’Acqua&Sapone Unigross al PalaCercola contro il Lollo Caffè Napoli. La formazione di Tino Perez, che fino ad ora non aveva conosciuto sconfitte, è caduta in maniera sorprendente contro i ...