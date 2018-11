Sequestrano e torturano un coetaneo | arrestati tre 15enni 

agi

(Di venerdì 23 novembre 2018) Tre minorenni sono statinell'ambito dell'indagine della Procura dei minori di Milano sul sequestro di uno studente di 15 anni prelevato davanti a una scuola media a Varese, rinchiuso in un garage e torturato da alcuni suoi coetanei. Un altro ragazzo era già stato fermato il 20 novembre per pericolo di fuga e oggi il gip ha covalidato il provvedimento di custodia cautelare. Ne dà notizia in una nota il procuratore Ciro Cascone. Le accuse sono sequestro di persona aggravato, lesioni personali aggravate, rapina aggravata e tortura.