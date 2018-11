Semi-permanent BB cream | i pro e i contro

Unghie finte : ecco il rischio di gel e Semipermanente : Attenzione alle Unghie ricostruite con gel e smalti semipermanenti: c’è il rischio di andare incontro a dermatiti e reazioni allergiche e i casi sono in aumento. Lo spiega il dermatologo Leonardo Celleno, in occasione dell’apertura del congresso dell’Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia (Aideco), di cui è presidente. “E’ un problema sempre più diffuso in Europa – commenta – Le Unghie possono ...