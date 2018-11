Seconda edizione del programma Commissari -sulle tracce del male | che andrà

Ambiente : il WWF lancia la Seconda edizione del contest di Urban Nature per le scuole : Oggi, in occasione della Festa Nazionale dell’Albero, il WWF, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, propone alle scuole italiane di ogni ordine e grado una nuova sfida educativa sulla natura in città (la forestazione Urbana è infatti una delle strategie per rendere le nostre città più salubri, sostenibili e ricche di biodiversità). Negli ultimi due anni il WWF ha proposto l’evento Urban Nature, per far scoprire e incrementare la Natura ...

Il ruolo del Corpo di spedizione brasiliano nella Seconda guerra mondiale - : Ogni novembre nella città italiana di Pistoia si tiene una partecipazione con la partecipazione di militari e civili in memoria dei soldati del Corpo di spedizione brasiliano , BEC, Força ...

Elettricità Futura : domani a Milano Seconda edizione del Workshop dedicato agli investimenti nel settore delle rinnovabili : Si terrà domani a Milano la seconda edizione del Workshop Renewable Energy Investments In The Mediterranean And Beyond dedicato agli investimenti nel settore delle rinnovabili. Organizzato da Elettricità Futura, ANIE & ANIE rinnovabili, RES4MED & RES4AFRICA con il patrocinio di Assolombarda, il seminario costituirà un’importante occasione per facilitare il processo di internazionalizzazione, coinvolgendo sia le grandi utility, sia le ...

The Wall - la Seconda edizione del preserale da stasera su canale5 : La seconda edizione di The Wall si inaugura oggi lunedì 19 novembre 2018, game show del preserale di Canale 5, prodotto da Endemol Shine Italy. Alla conduzione Gerry Scotti. Appuntamento alle ore 18.45. Su TvBlog il liveblogging. The Wall | Cosa è Il meccanismo del programma rimane invariato. L'unico indiscusso protagonista assoluto il muro di 12 metri posizionato al centro dello studio e che, con le sue palle che cadono veloci come in un ...

Vinilyca 2018 : a Potenza la Seconda edizione per gli 'affamati' di vinile : Musica liquida, ascolto in streaming, lettori Mp3, playlist personalizzate, download, YouTube e social media. Negli ultimi anni ciascun appassionato di musica – rock, hard rock, heavy metal, punk, blues, jazz, classica, pop, country, R&B, Rap, Reggae, elettronica, alternativa o indie che sia – ha quasi certamente sperimentato un rapporto diverso con il suono, con centinaia di brani ascoltati in maniera random, ovunque e in qualsiasi ...

Diabete : Federfarma Veneto - al via Seconda edizione del 'DiaDay' (2) : (AdnKronos) - Alla fine della campagna i dati saranno elaborati da un board scientifico e resi disponibili alle Istituzioni sanitarie che, sulla base di essi, potranno individuare gli interventi sanitari più opportuni per contrastare la malattia e le sue complicanze, riducendo così i costi per la co

Diabete : Federfarma Veneto - al via Seconda edizione del 'DiaDay' : Venezia, 12 nov. (AdnKronos) - Federfarma Veneto ha aderito al progetto DiaDay, che è giunto alla seconda edizione. Dal 12 al 18 novembre (in concomitanza con la Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra il 14 novembre) le farmacie italiane offrono gratuitamente ai cittadini che lo desiderano l’

Ciclocross – Fingers Cross : doppietta Bianchi nella Seconda edizione con Fontana e Teocchi : Fontana-Teocchi, doppietta Bianchi nella festa della Finger Cross. Il Prorider vince la gara maschile a Vernasca davanti al compagno di squadra del Team Bianchi Countervail, Nadir Colledani. La bergamasca è prima fra le donne Una festa Bianchi nella festa del ciclismo fuoristrada. La seconda edizione della Fingers Cross, gara gravel e CicloCross, disputata sabato 3 novembre a Vernasca (Piacenza), si è infatti conclusa con una doppietta ...

Va in archivio con successo la Seconda edizione del Festival della Scienza Fermhamente : ... docenti universitari, scrittori, giornalisti, fra i quali: Luigi Amodio, direttore del Scienze Centre della Città della Scienza di Napoli, Nicola Armaroli, dirigente di ricerca al CNR, Eduardo ...

Le Ragazze - Gloria Guida a TvBlog : "Non penso agli ascolti - mi auguro che sia programma visto e seguito. Ci sarà una Seconda edizione" (VIDEO) : A partire da questa sera, andrà in onda Le Ragazze, il nuovo programma di Rai 3, condotto da Gloria Guida. Le Ragazze arriva in tv dopo il successo de Le Ragazze del '46 e Le Ragazze del '68 e, in quest'occasione, il programma spazierà nella storia d'Italia, dagli anni '40 fino ai giorni nostri. In ogni puntata, sei donne racconteranno l'evoluzione del Paese, ognuna dal proprio punto di vista, con le loro storie ordinarie e straordinarie. ...

Seconda EDIZIONE : La Sala Maestra, ha accolto circa duecento spettatori e numerosi personaggi del mondo cinematografico. Sul palco sono saliti per ricevere il prestigioso premio: il produttore Claudio Bucci, le ...

Tale e Quale Show : Antonio Mezzancella vince l'ottava edizione. Seconda Drusian - terza Bonanno : È Antonio Mezzancella il vincitore dell'ottava edizione di Tale e Quale Show, il Talent vip di Rai 1 dedicato alle imitazioni delle celebrity. Mezzancella ha battutto Alessandra Drusian e Roberta Bonanno in volata: sono stati loro tre a contendersi il primo gradino del podio per tutta l'edizione, alternandosi alla vetta di settimana in settimana.L'imitazione proposta da Mezzancella stasera era Francesco Renga, che ha deliziato i cinque ...

Grande successo per la Seconda edizione del festival post-digitale a Reggio Emilia : Da qui gli spettacoli, che hanno fuso digitale, creatività e arte come MAPS 1:610 la performance del pittore Jorge R. Pombo che ha reinterpretato a carboncino, tra digitale e analogico, le piante di ...

Ad Andora Seconda edizione della "Camminata tra gli ulivi" : seconda edizione della "Camminata fra gli ulivi", con degustazione finale di prodotti tipici locali, domenica 28 ottobre, dalle ore 9.00, con partenza da località Conna di Andora, per un' escursione ...