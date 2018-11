Scoperta nuova area del cervello | sarebbe responsabile del controllo motorio

ANTIBIOTICO CONTRO IL TUMORE AL SENO/ Nuova terapia Scoperta da uno staff salentino - IlSussidiario.net : ANTIBIOTICO CONTRO il TUMORE al SENO: importante scoperta di uno staff salentino, capeggiato dal professor Antonio Giuseppe Naccarato

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : alla Scoperta dell’haka. La danza maori degli All Blacks : “E’ la morte, è la morte. E’ la vita, è la vita“: è questo il passaggio più bello, forte e denso di significato che si urla durante l’haka, la danza maori che gli All Blacks eseguono prima di ogni incontro di Rugby, per sfidare gli avversari. Ce ne sono diversi stili, ma quella eseguita maggiormente dalla Nazionale neozelandese è la Ka Mate. Testo Ringa pakia Uma tiraha Turi whatia Hope whai ake Waewae takahia kia ...

Bonisoli : nuova Scoperta a Pompei - dovremo ristampare libri storia : San Pietroburgo, Russia,, 16 nov., askanews, - 'Poche settimane fa una scritta, ritrovata' durante gli scavi 'su un muro di Pompei sposta la data dell'eruzione da agosto ad ottobre: dovremo ristampare ...

Il ciclo dell’acqua rivoluzionato da una nuova Scoperta : le placche oceaniche ne risucchiano tre volte in più rispetto a quanto previsto : La Terra ha sete, e ne ha molta di più di quanto credessimo. Le zone in cui le placche continentali scivolano le une sulle altre ne risucchiano dagli oceani tre volte più del previsto. A questa evidenza è giunto uno studio pubblicato sulla rivista Nature da un gruppo della Washington University di St. Louis, coordinato da Chen Cai. Nel corso della ricerca sono state effettuate numerose analisi sismiche con decine di sismografi nella Fossa ...

Scoperta una nuova specie di dinosauro - : 'Anche se la scienza ammette che questo gruppo di sauropodi aveva la capacità di muoversi in ambienti piuttosto aridi, in presenza di vegetazione bassa e poca acqua, si tratta di una situazione in ...

Una nuova specie di dinosauro sauropode Scoperta in Argentina : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Cancro - la nuova Scoperta rivoluzionaria : si può sconfiggere con l'immunoterapia : È una nuova cura contro il Cancro, completamente diversa dalla tradizionale chemioterapia, perché questi nuovi farmaci non vanno affatto ad uccidere le cellule cancerose, ma sono predisposti per riattivare i linfociti addormentati del paziente, cioè quelle cellule di difesa immunitaria che si erano bloccate, per stimolarle a riconoscere e distruggere il tumore e tutte le sue metastasi, ovunque esse si trovino. È un nuovo e geniale approccio che ...

Eni : nuova Scoperta a olio nell'offshore norvegese : Eni annuncia una nuova scoperta a olio nella licenza PL532 nel Mare di Barents Occidentale, realizzata attraverso il pozzo esplorativo 7220/5-3, perforato in 409 metri d'acqua sul prospetto denominato ...

Eni - nuova Scoperta nel Mare di Barents : Eni annuncia una nuova scoperta a olio nella licenza PL532 nel Mare di Barents Occidentale , realizzata attraverso il pozzo esplorativo 7220/5-3, perforato in 409 metri d'acqua sul prospetto ...

Napoli - Fabian Ruiz nuova Scoperta di Ancelotti : adesso può diventare insostituibile : Il Napoli è sceso in campo nella gara di Champions League contro il Psg, grande prestazione della squadra di Carlo Ancelotti che ha accarezzato il colpo grosso, nel finale la beffa di Di Maria che non cambia il giudizio sulla squadra azzurra. Il Napoli ha disputato una partita pazzesca, di grande intensità ma soprattutto di qualità, con gli attaccanti in giornata di grazia, soprattutto Insigne e Mertens ma tutta la squadra ha risposto ...

Storia - Univr : Scoperta nuova lettera di Dante Alighieri : La lettera che, nell’agosto del 1312, Cangrande della Scala, signore di Verona, inviò al novello imperatore Enrico VII, con altissima probabilità fu opera della mente di Dante Alighieri. La scoperta potrebbe non solo portare al pubblico un nuovo scritto Dantesco, che andrebbe ad arricchire il corpus delle sue opere, ma dimostrerebbe che Dante rimase a Verona molto più a lungo di quanto si pensasse, rendendo la città scaligera la dimora in ...

Storia : Univr - Scoperta nuova lettera di Dante Alighieri (3) : (AdnKronos) - "E infine, ma si potrebbe continuare, nella lettera di Cangrande, i malvagi responsabili delle discordie imperiali vengono definiti 'vasa scelerum', sintagma che non ha sostanziale riscontro nella latinità medievale indicizzata ma che non può non richiamare il 'vasel d'ogni froda' affi

Storia : Univr - Scoperta nuova lettera di Dante Alighieri (2) : (AdnKronos) - Si trattava dunque di una missiva delicatissima, la cui stesura Cangrande non avrebbe certo affidato a chiunque, era logico che si servisse della migliore penna a disposizione. Poteva questa essere quella di Dante, tanto amico del signore di Verona, al punto di riservagli un altissimo

Storia : Univr - Scoperta nuova lettera di Dante Alighieri : Verona, 17 ott. (AdnKronos) - La lettera che, nell'agosto del 1312, Cangrande della Scala, signore di Verona, inviò al novello imperatore Enrico VII, con altissima probabilità fu opera della mente di Dante Alighieri. La scoperta potrebbe non solo portare al pubblico un nuovo scritto Dantesco, che an