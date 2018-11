Sciopero medici venerdì 23 novembre Il ministro Grillo | “Ci sono risorse per il rinnovo”

Sciopero dei medici del 23 novembre 2018 : migliaia di interventi a rischio - : Sono 120mila i professionisti del Sistema sanitario nazionale che oggi incrociano le braccia. L'obiettivo: chiedere maggiori fondi per la Sanità pubblica e il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da ...

Sciopero dei medici di 24 ore : migliaia di interventi a rischio : Sciopero dei medici di 24 ore: migliaia di interventi a rischio Sono 120mila i professionisti del Sistema sanitario nazionale che oggi incrociano le braccia. L'obiettivo: chiedere maggiori fondi per la Sanità pubblica e il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da 10 anni. Ministro della Salute Grillo: "Ci sono risorse in ...

Sciopero dei medici - Grillo : 'Ci sono risorse per il rinnovo' : "Nella legge di bilancio ci sono risorse per onorare gli impegni presi sui rinnovi contrattuali 2019-21". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo allo Sciopero dei medici ...

Sciopero dei medici - migliaia di interventi a rischio : Secondo quanto annunciato dal Sindacato degli Anestesisti Rianimatori (Aaroi-Emac) venerdì 23 novembre è in programma lo Sciopero dei medici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Si prevede un’ampia adesione vista la portata dei temi in discussione: rinnovo del contratto nazionale, la riduzione dell’eccessivo carico di lavoro e il finanziamento di almeno tremila nuovi contratti di formazione specialistica. Si prevedono disagi per il blocco ...

Sciopero medici. Anelli - Fnomceo - : "Governo inserisca la sanità tra le priorità" : ... chiediamo al Governo di inserire la sanità tra le priorità dell'agenda politica dell'Esecutivo per ridare fiducia al personale sanitario e per rilanciare questo Sistema Sanitario che il mondo ci ...

Sciopero generale dei medici - a rischio 40mila interventi. Vergallo (Aaroi-Emac) : “Azione anche a tutela dei cittadini” : A rischio 40mila interventi. A comunicarlo è il Sindacato degli Anestesisti Rianimatori che – in riferimento allo Sciopero generale dei medici del Servizio Sanitario Nazionale indetto per venerdì 23 novembre – “provocherà forti disagi negli ospedali italiani con il probabile blocco delle sale operatorie che avrà come conseguenza l’annullamento di migliaia di interventi. Saranno invece garantiti tutti gli interventi ...

Confintesa-UGSmedici : personale sanitario - Sciopero 23 novembre : Roma, 21 nov., askanews, - 'Piu' finanziamenti ad un Sistema sanitario Nazionale ormai agonizzante, piu' assunzioni per garantire il diritto alla cura degli italiani e sblocco del Contratto fermo da ...

Medici : revocato lo Sciopero del 9 novembre - resta confermato il 23 : Lo ha imposto ai sindacati la Commissione di garanzia, a causa di una interpretazione delle norme sull'astensione dal lavoro nella sanità

