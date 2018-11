Sciopero medici | adesione all' 80-90% I sindacati convocati da Grillo

Sciopero dei medici - sale operatorie deserte : “Adesione all'80-90%” : Ad incrociare le braccia sono circa 135mila camici bianchi: a rischio almeno 40mila interventi. I sindacati: “Mai vista...

Sciopero dei medici - stop a migliaia di operazioni programmate. Il sindacato : “Adesione oltre l’80%” : medici e veterinari del Sistema sanitario nazionale oggi incrociano le braccia per 24 ore. migliaia di interventi programmati negli ospedali salteranno a seguito della protesta indetta da tutte le principali sigle sindacali della categoria, come Fp Cgil medici e Anaao. Secondo Carlo Palermo, il segretario nazionale di Anaao Assomed, l’adesione è “maggiore rispetto alle aspettative, pari a 80-90% del personale. Bisogna tornare anni ...

Sciopero medici - venerdì presidio unitario dei sanitari al San Salvatore : L'Aquila - Venerdì 23 novembre sarà Sciopero nazionale di 24 ore per medici, veterinari e dirigenti sanitari, con presidio unitario davanti l'ospedale San Salvatore dell'Aquila con inizio alle ore 10,30. Al centro della protesta la rivendicazione di finanziamenti adeguati per il Fondo sanitario nazionale, assunzioni per garantire il diritto alla cura e il diritto a curare, il rinnovo del contratto nazionale di lavoro ...

