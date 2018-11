Sciopero medici a rischio 40 mila interventi

Sciopero medici - venerdì presidio unitario dei sanitari al San Salvatore : L'Aquila - Venerdì 23 novembre sarà Sciopero nazionale di 24 ore per medici, veterinari e dirigenti sanitari, con presidio unitario davanti l'ospedale San Salvatore dell'Aquila con inizio alle ore 10,30. Al centro della protesta la rivendicazione di finanziamenti adeguati per il Fondo sanitario nazionale, assunzioni per garantire il diritto alla cura e il diritto a curare, il rinnovo del contratto nazionale di lavoro ...

Sciopero medici venerdì 23 novembre. Il ministro Grillo : “Ci sono risorse per il rinnovo” : “Nella legge di bilancio ci sono risorse per onorare gli impegni presi sui rinnovi contrattuali 2019-21”, ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo allo Sciopero dei medici previsto per oggi, venerdì 23 novembre. Sarà un “venerdì nero” negli ospedali italiani, con l’annullamento di migliaia di interventi.Continua a leggere

Sciopero dei medici di 24 ore : migliaia di interventi a rischio : Sciopero dei medici di 24 ore: migliaia di interventi a rischio Sono 120mila i professionisti del Sistema sanitario nazionale che oggi incrociano le braccia. L'obiettivo: chiedere maggiori fondi per la Sanità pubblica e il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da 10 anni. Ministro della Salute Grillo: "Ci sono risorse in ...

Sciopero dei medici - migliaia di interventi a rischio : Secondo quanto annunciato dal Sindacato degli Anestesisti Rianimatori (Aaroi-Emac) venerdì 23 novembre è in programma lo Sciopero dei medici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Si prevede un’ampia adesione vista la portata dei temi in discussione: rinnovo del contratto nazionale, la riduzione dell’eccessivo carico di lavoro e il finanziamento di almeno tremila nuovi contratti di formazione specialistica. Si prevedono disagi per il blocco ...

