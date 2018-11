Sciopero dei medici di 24 ore | migliaia di interventi a rischio

Sciopero dei medici - Grillo : 'Ci sono risorse per il rinnovo' : "Nella legge di bilancio ci sono risorse per onorare gli impegni presi sui rinnovi contrattuali 2019-21". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo allo Sciopero dei medici ...

Sciopero dei medici - migliaia di interventi a rischio : Secondo quanto annunciato dal Sindacato degli Anestesisti Rianimatori (Aaroi-Emac) venerdì 23 novembre è in programma lo Sciopero dei medici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Si prevede un’ampia adesione vista la portata dei temi in discussione: rinnovo del contratto nazionale, la riduzione dell’eccessivo carico di lavoro e il finanziamento di almeno tremila nuovi contratti di formazione specialistica. Si prevedono disagi per il blocco ...

Venerdì Sciopero dei medici : saltano migliaia di interventi | Rientrato invece lo stop di Trenitalia : I medici e gli anestesisti del sistema sanitario nazionale incorreranno le braccia per protestare contro le mancate assunzioni e il blocco del rinnovo del contratto fermo da 10 anni. Rientrata l'agitazione di Trenitalia.

Sciopero generale dei medici - a rischio 40mila interventi. Vergallo (Aaroi-Emac) : “Azione anche a tutela dei cittadini” : A rischio 40mila interventi. A comunicarlo è il Sindacato degli Anestesisti Rianimatori che – in riferimento allo Sciopero generale dei medici del Servizio Sanitario Nazionale indetto per venerdì 23 novembre – “provocherà forti disagi negli ospedali italiani con il probabile blocco delle sale operatorie che avrà come conseguenza l’annullamento di migliaia di interventi. Saranno invece garantiti tutti gli interventi ...

Milano Ristorazione in Sciopero : il tramezzino della discordia scatena la protesta dei genitori : Il menù di emergenza proposto ai bambini ha sollevato un polverone sui social: protestano anche le educatrici

I vigili del fuoco non fanno Sciopero : 'In rispetto dei cittadini coinvolti dal maltempo' : CREMONA - E' sciopero nazionale dei vigili del fuoco domani, sabato 10 novembre, per 4 ore ma i pompieri di Cremona non si smentiscono: prima il rispetto degli italiani coinvolti nell'emergenza ...

Viterbo : Sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco : i pompieri del Lazio esentati per il maltempo : ... eppure siamo il Corpo meno retribuito e non abbiamo le tutele previdenziali degli altri corpi, siamo veramente amareggiati dal disinteresse della politica che pare ripetersi anche con questo governo'...

Prescrizione slitta al 2020 - Sciopero dei penalisti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Indetto il primo Sciopero per il rientro dei docenti meridionali nelle proprie terre : L’obiettivo dello sciopero - a cui hanno aderito molteplici comitati di docenti - è quello di portare all'attenzione del...

Sciopero dei medici in tutta Italia - novembre 2018 : Sanità in subbuglio, ma ci sono importanti novità sullo Sciopero dei medici dichiarato a inizio ottobre. I sindacati dei medici e del resto della dirigenza Ssn avevano proclamato iniziale di 24 ore di Sciopero il 9 novembre. Le motivazioni rivendicate dalle associazioni di categoria sono “l’insufficienza del finanziamento previsto per il Fondo sanitario nazionale (Fsn) 2019, in relazione alla garanzia dei Lea e agli investimenti nel ...

Milano - niente venerdì nero : scarse le adesioni allo Sciopero dei trasporti : niente «venerdì nero» per chi si muove con il trasporto pubblico. Nella mattinata di venerdì a Milano sono state basse le adesioni allo sciopero dei sindacati di base, per quanto riguarda i trasporti. ...

A novembre previsti molti stop dei trasporti : l'11 Sciopero ferroviario nazionale : Il mese di novembre 2018 prevede una serie di scioperi del trasporto che interessera' soprattutto i mezzi pubblici locali. Non mancheranno scioperi nazionali e le categorie saranno interessate quasi tutte: aerei, treni, autobus e trasporto merci. sciopero del trasporto pubblico locale Il trasporto pubblico locale si fermera' per 24 ore ad Alessandra e a Pavia [VIDEO], dove sciopereranno rispettivamente i dipendenti dell’azienda Arfea di ...

Sciopero dei treni? I Parlamentari tutti a casa : slittano i decreti Genova e Sicurezza : La 'febbre del trolley' colpisce anche la Camera. I deputati sono pronti a partire oggi, 26 ottobre, prima delle 19, orario di inizio dello Sciopero dei trasporti , tanto da rimandare le votazioni sul ...

Lo Sciopero dei treni di oggi 26 ottobre : chi partecipa e quando termina : È cominciato il venerdì nero dei trasporti. Ma saranno coinvolte anche scuola e sanità. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas: gli orari e tutto quello che c'è da sapere.Continua a leggere