Sciopero dei medici | adesione al 90% Deserti gli ospedali e le sale operatorie

Sciopero dei medici - stop a migliaia di operazioni programmate. Il sindacato : “Adesione oltre l’80%” : medici e veterinari del Sistema sanitario nazionale oggi incrociano le braccia per 24 ore. migliaia di interventi programmati negli ospedali salteranno a seguito della protesta indetta da tutte le principali sigle sindacali della categoria, come Fp Cgil medici e Anaao. Secondo Carlo Palermo, il segretario nazionale di Anaao Assomed, l’adesione è “maggiore rispetto alle aspettative, pari a 80-90% del personale. Bisogna tornare anni ...

Il Black Friday della sanità pubblica : adesioni al 90% allo Sciopero dei medici : Sale operatorie e corsie semideserte negli ospedali pubblici per il 'Black Friday della sanità'. "Le notizie che arrivano dalle regioni parlano di una partecipazione allo sciopero dei medici ben maggiore rispetto alle aspettative, pari a 80-90% del personale. Bisogna tornare a anni indietro per trovare la stessa adesione a una mobilitazione", ha spiegato in conferenza stampa Carlo Palermo segretario generale del sindacato Anaao Assomed.

Il Black Friday della sanità pubblico : adesioni al 90% allo Sciopero dei medici : Sale operatorie e corsie semideserte negli ospedali pubblici per il 'Black Friday della sanità'. "Le notizie che arrivano dalle regioni parlano di una partecipazione allo sciopero dei medici ben maggiore rispetto alle aspettative, pari a 80-90% del personale. Bisogna tornare a anni indietro per trovare la stessa adesione a una mobilitazione", ha spiegato in conferenza stampa Carlo Palermo segretario generale del sindacato Anaao Assomed.

Prescrizione - Sciopero dei penalisti. Caiazza : “Governo fa norma bandiera per i like sui social. È populismo giudiziario” : “È il 10% dei processi che si prescrive ogni anno e nell’80% dei casi la Prescrizione arriva prima della sentenza di primo grado. Il che significa che l’eliminazione del decorso dopo il primo grado è irrilevante“. Lo sottolinea, a margine della manifestazione di protesta in corso a Roma, il presidente dell’Unione delle Camere penali Giandomenico Caiazza, che accusa perciò il governo non solo di aver fatto una ...

Sciopero medici - venerdì presidio unitario dei sanitari al San Salvatore : L'Aquila - Venerdì 23 novembre sarà Sciopero nazionale di 24 ore per medici, veterinari e dirigenti sanitari, con presidio unitario davanti l'ospedale San Salvatore dell'Aquila con inizio alle ore 10,30. Al centro della protesta la rivendicazione di finanziamenti adeguati per il Fondo sanitario nazionale, assunzioni per garantire il diritto alla cura e il diritto a curare, il rinnovo del contratto nazionale di lavoro ...

Sciopero dei medici di 24 ore previsto per oggi/ Ultime notizie - migliaia di interventi a rischio - IlSussidiario.net : Sciopero dei medici di 24 ore Ultime notizie, migliaia di interventi a rischio, proteste in tutta Italia da nord a sud: ecco cosa chiedono

Sciopero dei medici per 24 ore : a rischio 40 mila interventi programmati : Sciopero dei medici. Era stato annunciato ed è arrivato, oggi i medici di tutta Italia sono in Sciopero per 24 ore. I motivi stanno in una sanità che arranca in molte regioni italiane, un ...

Sciopero dei medici del 23 novembre 2018 : migliaia di interventi a rischio - : Sono 120mila i professionisti del Sistema sanitario nazionale che oggi incrociano le braccia. L'obiettivo: chiedere maggiori fondi per la Sanità pubblica e il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da ...

Sciopero dei medici di 24 ore : migliaia di interventi a rischio : Sciopero dei medici di 24 ore: migliaia di interventi a rischio Sono 120mila i professionisti del Sistema sanitario nazionale che oggi incrociano le braccia. L'obiettivo: chiedere maggiori fondi per la Sanità pubblica e il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da 10 anni. Ministro della Salute Grillo: "Ci sono risorse in ...

Sciopero dei medici - Grillo : 'Ci sono risorse per il rinnovo' : "Nella legge di bilancio ci sono risorse per onorare gli impegni presi sui rinnovi contrattuali 2019-21". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo allo Sciopero dei medici ...

Sciopero dei medici - migliaia di interventi a rischio : Secondo quanto annunciato dal Sindacato degli Anestesisti Rianimatori (Aaroi-Emac) venerdì 23 novembre è in programma lo Sciopero dei medici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Si prevede un’ampia adesione vista la portata dei temi in discussione: rinnovo del contratto nazionale, la riduzione dell’eccessivo carico di lavoro e il finanziamento di almeno tremila nuovi contratti di formazione specialistica. Si prevedono disagi per il blocco ...

Venerdì Sciopero dei medici : saltano migliaia di interventi | Rientrato invece lo stop di Trenitalia : I medici e gli anestesisti del sistema sanitario nazionale incorreranno le braccia per protestare contro le mancate assunzioni e il blocco del rinnovo del contratto fermo da 10 anni. Rientrata l'agitazione di Trenitalia.

Sciopero generale dei medici - a rischio 40mila interventi. Vergallo (Aaroi-Emac) : “Azione anche a tutela dei cittadini” : A rischio 40mila interventi. A comunicarlo è il Sindacato degli Anestesisti Rianimatori che – in riferimento allo Sciopero generale dei medici del Servizio Sanitario Nazionale indetto per venerdì 23 novembre – “provocherà forti disagi negli ospedali italiani con il probabile blocco delle sale operatorie che avrà come conseguenza l’annullamento di migliaia di interventi. Saranno invece garantiti tutti gli interventi ...

Milano Ristorazione in Sciopero : il tramezzino della discordia scatena la protesta dei genitori : Il menù di emergenza proposto ai bambini ha sollevato un polverone sui social: protestano anche le educatrici